Вассунов Иван


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 Искусственный интеллект как новая реальность кибербезопасности: итоги третьего дня GIS DAYS 2025 1
22.11.2024 Александр Осипов назначен на должность директора по продуктовому портфелю RED Security 1
08.11.2024 RED Security: число сложных целенаправленных атак на крупный бизнес выросло на 60% 1
02.07.2024 МТС RED сообщает о новом назначении в топ-менеджменте компании 2
14.10.2022 «Лаборатория Касперского» поднимает безопасность на высоту Бурдж-Халифа 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Вассунов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5195 2
МегаФон 9689 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13844 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 222 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2578 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 141 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4484 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 957 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7879 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  717 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22604 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6089 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12187 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4822 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1286 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3923 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 899 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2237 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8505 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13408 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 162 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 81 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 57 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 946 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5040 1
Наумова Евгения 1 1
Осипов Александр 91 1
Наумов Евгений 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 435 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2874 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8436 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай - Бурдж-Халифа - Burj Khalifa - Башня Халифы - Бурдж-Дубай - Дубайская башня 8 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1597 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
