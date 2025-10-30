Разделы

«Солар» и «Группа Астра»: новый этап технологического партнерства

«Группа Астра» и группа компаний «Солар» расширяют портфель совместимых решений, востребованных в проектах по импортозамещению в российских компаниях, объектах критической информационной инфраструктуру и государственных организаций. Партнеры подтвердили технологическую совместимость защищенной операционной системы Astra Linux с DLP- и SWG-системами Solar Dozor и Solar webProxy и с платформой для безопасности разработки приложений Solar appScreener. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Новый этап развития партнерства расширяет потенциал применения решений «Солара» в проектах, в которых используется ОС Astra Linux, и наращивать долю присутствия в рыночных сегментах по сетевой безопасности, защите данных и безопасной разработке. Так, по данным Б1, в 2024 г. объем рынка российских DLP-технологий составил около 12 млрд руб. с потенциалом роста на 17% к 2027 г. Сегменты SWG-систем и AppSec оцениваются в объеме 7,65 млрд и 2,45 млрд соответственно и демонстрируют динамику роста на 15-17% в течение трех лет. «Группа Астра» является лидером на рынке операционных систем, занимая 76% рынка с флагманским продуктом Astra Linux.

В комплексных проектах по кибербезопасности решения обеспечивают эшелонированную защиту на уровне сетевого трафика, противодействуют утечкам данных и обеспечивают комплексную безопасность при разработке веб-и мобильных приложений. Эксперты «Группы Астра» также подчеркивают, что технологическая совместимость с решениями «Солара» укрепляет позиции Astra Linux как базовой платформы импортозамещения.

«Наше партнерство с «Соларом» выходит на стратегический уровень — мы создаем интегрированную экосистему безопасности, где Astra Linux становится надежной основой для внедрения передовых решений в области защиты данных, веб-трафика и безопасной разработки. Прошедшие тестирование интеграции позволяют предлагать рынку готовые технологические связки, сокращающие время внедрения и повышающие общую эффективность защиты», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

«В основе всех решений «Солара» лежат атакоцентричные технологий и глубокая экспертиза в противодействии массовым и таргетированным киберугрозам в адрес компаний из ключевых сегментов экономики. Это госсектор, финтех, энергетика, здравоохранение, промышленные предприятия, телеком-операторы, которые формируют стандарты информационной безопасности для всего рынка. Поэтому в партнерстве с «Группой Астра» мы расширяем возможности для внедрения ИБ-технологий, вместе создаем «бесшовный» клиентский опыт по использованию совместимых технологий», − сказал Иван Вассунов, директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

