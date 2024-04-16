Стало невозможно купить смартфоны с полностью металлическим корпусом. Названы причины, почему так

С 2015 по 2018 гг. самые популярные модели смартфонов имели металлический корпус. Однако затем от этого производители устройств стали постепенно отказываться.

Причины отказа

К концу 2016 г. появился первый Xiaomi Mi Mix, в начале 2017 г. мир стали покорять LG G6 и Samsung Galaxy S8 с вытянутым экраном, а концу 2017 г. свою революцию совершил iPhone X. По информации издания The Guardian, после этого от металла в спинке стали стремительно отказываться, что связано не только с появлением в моды на все переливающееся, но и с некоторыми практическими проблемами. К началу 2019 г. цельнометаллические смартфоны почти исчезли из продажи.

Металл визуально привлекательнее пластика, но не позволяет использовать все те цветовые трюки, которые пользователи видят на стеклянных телефонах, например, цвет Aura Glow от Samsung в серии Note 10. Несмотря на эти преимущества, полностью металлические телефоны в значительной степени исчезли из портфелей производителей телефонов. Причина этого, как выяснилось, кроется в сочетании ограничений и вынужденного прогресса.

Главная причина, почему металлические смартфоны перестали быть популярными - высокая теплопроводность материала. Это оказалось неуместно по мере развития мощности чипсетов. При высокой нагрузке корпус смартфона быстрее нагревался, а на холоде - быстрее охлаждался. Это влияло на работу устройств. Во время высокой нагрузки подобный корпус быстрее нагревается, что хорошо влияет на общее охлаждение, но никак не радует пользователя. Кроме этого, на холоде металл быстрее охлаждается, что плохо влияет на аккумулятор и устройство начинает быстрее разряжаться. Там, где все еще применяются металлические корпуса к апрелю 2024 г. предусмотрена особая система охлаждения.

Unsplash - Paul Hanaoka Названы причины, по которым сейчас почти перестали делать смартфоны с полностью металлическим корпусом

Во флагманских смартфонах отказ от металлических крышек связан с тем, что они не умеют работать с беспроводной зарядкой. В наше время флагман без этой функции смотрится несолидно, вот от металла в топовых моделях и отказались. В более доступных смартфонах куда большее значение имеет стоимость материала, которая в случае с пластиком очевидно ниже, чем у популярного алюминия. Кроме того, металлический корпус требует добавления пластиковых антенн для приёма сигнала, что также сказывается на итоговой стоимости.

Другой причиной отказа от металла можно назвать влияние на массу, хотя в данном случае она имеет значение лишь при сравнении с пластиком. Плотность чистого алюминия без примесей составляет 2.7 г на кубический сантиметр, а пластика - в среднем 1.3 г на кубический сантиметр. Эта разница имеет большое значение, так как телефоны за последние годы выросли в габаритах, получили более крупные сенсоры камер и приобрели аккумуляторы повышенной емкости. Что касается применяемого в более дорогих смартфонах стекла, то его популяризация в какой-то степени только ухудшила положение, ведь на апрель 2024 г. масса металлического iPhone 7 составляет 138 гр, а стеклянного iPhone 8 при почти тех же габаритах равна 148 гр.

Взгляд вперед

Смартфоны используют несколько антенных систем, таких как Bluetooth, GPS и Wi-Fi. Расстояние между этими антенными системами обычно невелико, что чрезвычайно затрудняет достижение безупречной работы. Конденсаторы из редкого, твердого, сине-серого металла тантала используются для фильтрации и настройки частоты. Никель также используется в конденсаторах и электрических соединениях мобильных телефонов. Другой серебристый металл, галлий, используется в полупроводниках.

По данным Bloomberg, для изготовления чехлов для телефонов используется множество материалов, таких как пластик, алюминий, углеродное волокно и даже золото. Обычно в корпусах используется никель для уменьшения электромагнитных помех (ЭМП) и магниевые сплавы для экранирования ЭМП. В случае, если пользователи не купили свой смартфон в 2010 г., то его устройство, скорее всего, оснащено литий-ионным аккумулятором, который заряжается и разряжается ионами лития, перемещающимися между отрицательным (анодом) и положительным (катодом) электродами. Никель используется в диафрагме микрофона (которая вибрирует в ответ на звуковые волны). Сплавы, содержащие редкоземельные элементы неодим, празеодим и гадолиний, используются в магнитах динамика и микрофона. В вибрационном блоке также используются неодим, тербий и диспрозий.

Экраны смартфонов отображают изображения на жидкокристаллическом дисплее (ЖК-дисплее). Как и в большинстве телевизоров и компьютерных мониторов, ЖК-дисплей телефона использует электрический ток для регулировки цвета каждого пикселя. Для создания цветов на экране используются несколько редкоземельных элементов. Экраны на 2024 г. состоят из нескольких слоев стекла и пластика, покрытых проводящим материалом, называемым индием, который обладает высокой проводимостью и прозрачностью. Индий реагирует на контакт с другим электрическим проводником, например с пальцами пользователей устройств. Когда пользователи касаются экрана, электрическая цепь замыкается в месте контакта пальца с экраном, изменяя электрический заряд в этом месте. Устройство регистрирует этот электрический заряд как «событие прикосновения», а затем вызывает ответ.

Смартфоны естественным образом будут развиваться, поскольку потребители ищут все более полезные функции. Складные телефоны, технология 5G с более высокой скоростью загрузки и дополнительные камеры - это лишь некоторые из ожидаемых изменений. Поскольку технологии на 2024 г. продолжают совершенствоваться, будет расти и спрос на металлы, необходимые для смартфонов следующего поколения.