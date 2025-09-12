Разделы

Oxide Interactive Oxide Games


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 «Росэл» поставил крупную партию промышленных аккумуляторов для телекома 1
09.02.2024 «Росэлектроника» обеспечит бесперебойным питанием оборудование сотовых сетей 1
06.05.2020 AMD и Oxide Games займутся разработкой графических технологий для облачных игр 3
19.11.2018 Россиянам запретили читать знаменитые научные сайты с российскими корнями 1
06.03.2015 ...На стороне больших батальонов 1
25.11.2014 Samsung оснастит поддержкой FreeSync новые мониторы с разрешением UHD 1
15.01.2014 Nitrous - движок будущего 2
23.10.2012 Необычные нанопленки: электропроводности нет, магнетизм есть 1
08.04.2010 Разработана новая технология формовки керамики 1
22.03.2010 Графен аккумулирует водород 1
29.01.2007 IBM и Intel объявляют вторую транзисторную революцию 1
25.12.2006 IBM разработала оптическое устройство для повышения производительности ПК 1
10.06.2005 Корейские ученые разработали альтернативу современным батарейкам 1
25.05.2005 Sharp извлекает индий из ЖК-панелей 1
22.12.2003 Intel раскрыл тайну Centrino 1
04.11.2002 LG.Philips LCD представил 20,1-дюймовый ЖК-дисплей 1
17.05.2002 Ashvattha Semiconductors намерена создать дешевый радиочастотный модуль с GPS-функциями в одном чипе 1
30.08.2000 Eastman Kodak начнет поставки микросхем, способных значительно снизить стоимость видеокамер 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Oxide Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4394 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 3
Intel Corporation 12421 3
Sharp Corporation 1043 2
Samsung Electronics 10490 1
EA DICE 160 1
Capcom 281 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1066 1
Cloudflare 125 1
LG Electronics 3656 1
Philips 2069 1
Sony 6592 1
Toshiba Corporation 2940 1
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 1
Ashvattha Semiconductors 1 1
Eastman Kodak - Кодак 500 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1203 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 8 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 1
Elsevier 15 1
Springer Nature Limited 6 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6336 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8225 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21489 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14203 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 913 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4389 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14802 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25240 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17605 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31290 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14362 2
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1431 2
SiGe - Silicon–germanium - кремний-германиевые компоненты 34 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3642 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22385 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3044 1
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4434 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4288 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7308 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7542 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5202 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12764 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1737 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 729 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1465 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2326 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4017 1
Моноблок - Monoblock PC 1022 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 262 1
Electron - фреймворк 80 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
Oxide Nitrous Engine 1 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 254 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 637 1
Intel Core - Семейство процессоров 1228 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 68 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 112 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
AMD Radeon 287 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Ashvattha Semiconductors - ММЕ2700 - интегрированный радиочастотный чип 1 1
Swarm 31 1
Nvidia Fermi 28 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Sins of a Solar Empire - Закат Солнечной империи 18 1
Семенцов Всеволод 21 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Власов Юрий 10 1
Sekaric Lidija - Секарик Лидия 1 1
Элбакян Александра 1 1
Sekaric Lidija - Секарич Лидия 2 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Носенко Лев 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 3
США - Калифорния 4729 3
США - Орегон - Хилсборо 22 3
США - Нью-Йорк 3140 3
США - Орегон 252 3
Нидерланды 3588 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14361 2
Ирландия - Республика 1021 2
США - Колумбия - Вашингтон 1425 2
Индия - Bharat 5607 2
Россия - РФ - Российская федерация 152992 2
Южная Корея - Республика 6791 2
США - Нью-Мексико 247 2
Ирландия - Лейкслип 11 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18227 1
Казахстан - Республика 5729 1
США - Аризона 534 1
Израиль 2776 1
США - Северная Каролина 319 1
США - Нью-Йорк штат 245 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
Россия - СФО - Новосибирск 4547 1
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1644 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31072 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4251 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 3
Индий - Indium - химический элемент 29 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1001 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Английский язык 6820 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 1
Спорт - Футбол 749 1
Материаловедение - Materials Science 185 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1699 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 222 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 859 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Молекула - Molecula 1079 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 168 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 118 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 155 1
New Scientist 1448 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
DigiTimes - Издание 1320 1
Physical Review Letters 151 1
LibGen 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
IBM Research 108 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 2
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
