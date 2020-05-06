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AMD и Oxide Games займутся разработкой графических технологий для облачных игр

Бизнес Облака

AMD и Oxide Games объявили о долгосрочном партнерстве по совместной разработке графических технологий для растущего рынка облачных игр. Объединив передовое игровое оборудование и знания в области графики от AMD с экспертизой в области разработки и инновационным игровым движком Nitrous Oxide, компании планируют создать надежный набор инструментов и технологий для облачного рендеринга, разработанных с нуля для удовлетворения потребностей облачного гейминга в реальном времени.

«В AMD мы гордимся тем, что можем выводить на новый уровень технологии, чтобы улучшить игровой процесс − сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный директор графического подразделения компании AMD. − Компания Oxide разделяет эту страсть и является для нас идеальным партнером, поскольку мы расширяем стили гейминга, обеспечивая при этом тот качественный игровой процесс, который им необходим».

«Девиз Oxide – воплотить в жизнь игры, которые раньше никогда не видели и не пробовали. Мы разработали Nitrous Engine специально для этой цели, − сказал Марк Мейер, президент Oxide Games. − Приверженность AMD интересам геймеров и лидерство в продвижении новейшего оборудования прекрасно дополняет стремление Oxide к тому же совершенству в программном обеспечении».

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