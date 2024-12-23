Elsevier
Elsevier и организации, системы, технологии, персоны:
|Springer Nature Limited 6 2
|Unsplash 764 2
|Флибуста 33 1
|Cambridge University Press 7 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
|Элбакян Александра 1 1
|Самойленко Максим 66 1
|Crispin Davis 1 1
|Казак Максим 162 1
|Будённый Семён 2 1
|Напольский Антон 5 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Дмитриев Александр 34 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Связь-Экспокомм 113 1
|Infosecurity - выставка 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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