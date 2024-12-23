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Индексная книга (каталог) CNews*
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Elsevier



23.12.2024 Гигантскую онлайн-библиотеку с российскими корнями добивают окончательно. У нее отбирают домены и блокируют в Европе 1
26.09.2024 У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство 1
15.08.2024 Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат 1
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека 1
19.11.2018 Россиянам запретили читать знаменитые научные сайты с российскими корнями 1
21.10.2011 Федеральный интернет-портал: вход в наносферу 1
30.03.2011 В лидеры мировой науки рвутся Азия и Африка 1
30.05.2008 ТГУ требуется доступ к БД Elsevier 1
21.04.2008 РНБ требуются информационные услуги 1
09.11.2007 Разработана общемировая система научных шрифтов 1
13.04.2006 Microsoft выпустила бету поисковика для компьютерщиков 1
12.05.2004 Освоение ИТ-рынка России британцы начнут с безопасности 1
10.12.1999 Компания Reed Elsevier планирует дополнительные расходы, снижение прибыли в 1999 г. 1
09.12.1999 Англо-датская группа издателей увеличивает расходы на Интернет 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Elsevier и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Cloudflare 104 1
Бином 23 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Cisco Systems 5114 1
Check Point Software Technologies 760 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Цифра ГК 2426 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Oxide Interactive - Oxide Games 20 1
Лаборатория знаний 9 1
Springer Nature Limited 6 2
Unsplash 764 2
Флибуста 33 1
Cambridge University Press 7 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Электронная библиотека - Electronic Library 134 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 617 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Yota Бизнес 61 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
Элбакян Александра 1 1
Самойленко Максим 66 1
Crispin Davis 1 1
Казак Максим 162 1
Будённый Семён 2 1
Напольский Антон 5 1
Ермаков Валерий 124 1
Дмитриев Александр 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Нидерланды 3517 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Испания - Королевство 3706 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Казахстан - Республика 5526 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Япония 13282 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка - Американский регион 2160 1
Сингапур - Республика 1849 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Катар 162 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Канада 4881 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 9
Английский язык 6634 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Молекула - Molecula 1065 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 23 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 211 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
LibGen 7 5
TorrentFreak (TF) 136 2
Nature 811 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
Связь-Экспокомм 113 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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