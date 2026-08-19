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coMind Лаборатория знаний
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 6 243 673 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 15
coMind и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Александр 48 4
|Крылов Алексей 6 1
|Добротворский Алексей 1 1
|Столбова Екатерина 20 1
|Демидов Дмитрий 37 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Гужеля Дмитрий 1 1
|Морозов Игорь 59 1
|Шевченко Инна 2 1
|Босова Людмила 3 1
|Павлов Александр 122 1
|Овсянников Александр 5 1
|Самойленко Максим 67 1
|Кутузов Александр 40 1
|Николаев Сергей 15 1
|Бондаренко Анатолий 1 1
|Кривопустов Константин 1 1
|Галактионов Дмитрий 4 1
|Джантемиров Усман 1 1
|Шаврин Александр 2 1
|Мишустин Михаил 789 1
|Шадаев Максут 1212 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Паршин Максим 323 1
|Земков Сергей 159 1
|Кириченко Игорь 58 1
|CNews Fast рейтинг 55 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3975 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.