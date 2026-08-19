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coMind Лаборатория знаний

coMind - Лаборатория знаний

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 6 243 673 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 6 243 673 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 6 243 673 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.08.2026 В России измерили частотность ошибок при программировании на разных языках. В лидерах Python, Java, PHP, C# 1
30.06.2025 «Академия АйТи» и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса 1
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 2
13.12.2022 Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена 1
16.04.2020 В ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу для повышения качества образования 2
20.02.2020 В России разработали нейросервис для «усиления» интеллекта человека 2
29.11.2019 Российский нейросервис Neuro Angel определит метакомпетенции людей 2
26.04.2019 «Лаборатория Касперского» приняла участие в обновлении популярных учебников по информатике 1
28.01.2019 Сергей Шерстобитов -

Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации

 1
21.10.2011 Федеральный интернет-портал: вход в наносферу 1
15.02.2011 Вышла новая книга PM Expert «Шаблоны документов для управления проектами» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

coMind и организации, системы, технологии, персоны:

Бином 24 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
ЦРТ Инновации 71 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ИИ-Технологии 316 1
PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Axelot - Datareon - Датареон 4 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 9 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 1
Яндекс.Технологии 5 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 154 1
Ростелеком 10963 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 1
Nutanix 114 1
SAP SE 5604 1
Cisco Systems 5371 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 1
Softline - Софтлайн 3751 1
Oracle Corporation 7083 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 1
Naumen - Наумен 754 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 221 1
Genesys 215 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 29 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 73 1
Elsevier 19 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Почта России ПАО 2374 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2434 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13906 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 584 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 455 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 385 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26348 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3594 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13953 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9939 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2889 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35143 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7116 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8290 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7844 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12874 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13362 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4315 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8674 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 70 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2118 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 377 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13740 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6223 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 45 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 600 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2420 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1113 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5922 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1673 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2060 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1249 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 1
Электронная библиотека - Electronic Library 265 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1398 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 830 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3325 1
IBM ISS - IBM Managed Security Services - IBM MSS - IBM Managed Security Systems 11 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
ROBBO - Varwin Robotics 4 1
Cyberphysics - Cyberstudio 4 1
Naumen CX 2 1
Haulmont - DocsRiver 1 1
Ростелеком - Астор Retail Suite.Global 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5753 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1690 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 1
Макаров Александр 48 4
Крылов Алексей 6 1
Добротворский Алексей 1 1
Столбова Екатерина 20 1
Демидов Дмитрий 37 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Гужеля Дмитрий 1 1
Морозов Игорь 59 1
Шевченко Инна 2 1
Босова Людмила 3 1
Павлов Александр 122 1
Овсянников Александр 5 1
Самойленко Максим 67 1
Кутузов Александр 40 1
Николаев Сергей 15 1
Бондаренко Анатолий 1 1
Кривопустов Константин 1 1
Галактионов Дмитрий 4 1
Джантемиров Усман 1 1
Шаврин Александр 2 1
Мишустин Михаил 789 1
Шадаев Максут 1212 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Паршин Максим 323 1
Земков Сергей 159 1
Кириченко Игорь 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1779 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 683 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7841 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2331 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11705 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 202 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1032 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3033 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2189 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2907 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11356 1
Информатика - computer science - informatique 1198 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1824 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1602 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 35 1
ФЦП Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 21 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11749 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12330 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3138 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5795 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5522 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3975 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 116 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2126 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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