От почерка до нейросетей: как судебный эксперт Сергей Воронин оцифровывает криминалистику

Искусственный интеллект добирается до одной из самых консервативных профессий — судебной экспертизы. Среди тех, кто продвигает эти изменения в России, — судебный эксперт, кандидат юридических наук, профессор Сергей Воронин: автор запатентованного способа определения давности документов, нейросетевых инструментов для почерковедения и системы автоматизированного рецензирования экспертных заключений. CNews рассказывает о его пути и разработках.

Профессия, в которой нельзя ошибаться

Судебный эксперт отвечает на вопросы, способные развернуть дело: подлинна ли подпись под договором, когда в действительности изготовлен документ, следует ли вывод коллеги из проведённого им исследования. Ошибка здесь стоит дорого — на кону наследство, контракт, а порой и свободы человека. Судья при этом не обязан разбираться в почерковедении или химии чернил: он опирается на выводы экспертов. Классический инструмент контроля их качества — рецензирование, при котором специалист вручную разбирает чужое заключение; процедура занимает недели и упирается в дефицит квалифицированных рецензентов.

Воронин специализируется на почерковедческой и судебно-технической экспертизе документов. Отдельная часть его практики — оценка самих специалистов: с 2016 года он входит в аттестационные комиссии экспертных организаций, через которые за это время прошло более 800 судебных экспертов.

Сергей Воронин: Подпись под выводом всегда ставит специалист, и именно он отвечает за результат

«За каждой ошибкой эксперта стоит чужая судьба, — говорит Сергей Воронин. — Когда годами видишь одни и те же дефекты заключений, начинаешь искать способ поставить их проверку на поток».

Патент на измерение времени

Известный научный результат Воронина — запатентованный в Роспатенте способ определения давности составления документа по материалам письма: давность штрихов устанавливается методом влажного копирования, по изменению копировальных свойств чернил и паст по мере их старения. Чернила и паста стареют: часть компонентов испаряется, физико-химические параметры смещаются, и эти изменения фиксируются экспериментально. Метод применяется, когда есть подозрение, что документ создан задним числом, — в спорах о договорах, расписках, завещаниях и протоколах собраний. У метода есть естественные ограничения: чем старше документ, тем уже возможности исследования, поэтому откладывать такую экспертизу на годы специалисты не советуют. Попытки искусственно состарить бумагу — нагревом или ярким светом — оставляют собственные следы, которые также фиксируются. Помимо российского патента, Воронин подал патентные заявки в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Нейросеть-почерковед

Другое направление его деятельности — автоматизация почерковедения. Разработанный Ворониным нейросетевой модуль сопоставляет исследуемую подпись с образцами по десяткам диагностических признаков: от общей конфигурации и связности до координации движений и распределения нажима. Подражатель вынужден контролировать каждый штрих, и это выдаёт подделку даже при внешнем сходстве с оригиналом. Задача модуля — ускорить работу специалиста и не дать пропустить качественную имитацию: программа формирует перечень совпадений и различий, а итоговый вывод остаётся за аттестованным экспертом-почерковедом. Инструменты уже применяются экспертными организациями: с их использованием подготовлены тысячи заключений, представленных в суды.

ИИ, который читает экспертизы

Опыт аттестационных комиссий лёг в основу самой масштабной разработки Воронина — системы автоматизированного рецензирования экспертных заключений. Загруженный документ параллельно анализируют специализированные ИИ-модули: процессуальный проверяет соответствие требованиям УПК, ГПК, АПК и закона о судебно-экспертной деятельности, профильный — корректность методик и расчётов, логический ищет внутренние противоречия, лингвистический — двусмысленные формулировки и некорректную терминологию. Отдельный модуль ищет признаки одностороннего подхода, а координатор сводит замечания в структурированный отчёт, пригодный для подготовки процессуальных документов. Каждое замечание привязано к странице, абзацу и цитате и сопровождается ссылкой на норму, а финальную рецензию подписывает специалист.

Наука и признание

Воронин — автор более 40 научных публикаций; по данным открытых наукометрических баз, его индекс Хирша равен 7, а работы процитированы свыше 177 раз. Он выступает рецензентом журнала Expert Systems with Applications издательства Elsevier — по рейтингу Scimago Journal Rank издание относится к первому квартилю (Q1). Приглашение рецензировать статьи в международном журнале такого уровня — форма признания: изданиям первого квартиля нужны специалисты, чья компетенция подтверждена собственными работами. Кроме того, Воронин возглавляет Национальный научно-исследовательский институт в Москве.

Из судов — в комплаенс

Методы судебной экспертизы оказались востребованы и бизнесом: поддельная подпись или документ с недостоверной датой — зона финансовых и регуляторных рисков. В 2025 году Воронин выполнял почерковедческие исследования и исследования давности документов для одного из российских банков в рамках процедур AML/KYC — идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег. По словам эксперта, похожие запросы всё чаще поступают от служб безопасности и юридических департаментов крупных компаний.

Человек остаётся главным

Профессиональное сообщество относится к искусственному интеллекту настороженно, и Воронин считает это обоснованным: алгоритмы ошибаются, а «чёрный ящик» в доказательствах недопустим. Поэтому во всех его разработках действует одно правило: машина готовит анализ — решение принимает человек.

«Алгоритм не несёт ответственности — ни процессуальной, ни моральной, — подчёркивает эксперт. — Подпись под выводом всегда ставит специалист, и именно он отвечает за результат».

Так в одной из самых консервативных юридических профессий складывается система двойного контроля: эксперт исследует документ, технологии проверяют работу эксперта, а последнее слово остаётся за человеком. Для отрасли, где главными инструментами десятилетиями были лупа, микроскоп и опыт, это заметный сдвиг — и, похоже, только начало.