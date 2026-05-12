У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

Новый иск к Anna’s Archive

Группа известных издательских компаний объединилась против Anna’s Archive, метапоисковика по крупнейшим теневым библиотекам интернета, который, по их мнению, допускает нарушения прав интеллектуальной собственности.

По сообщению издания TorrentFreak, издатели намерены добиться блокировки доменных имен, все еще числящихся за веб-сайтом, и взыскать внушительную сумму в качестве компенсации ущербам, нанесенного им правообладателям.

В марте 2026 г. 13 крупных издательских компаний, в том числе Penguin Random House (Великобритания, США), Elsevier (Нидерланды) и HarperCollins (Великобритания, США), подали судебный иск к Anna’s Archive.

В исковом заявлении истцы утверждают, что веб-сервис способствует процветанию интернет пиратства, принявшего «ошеломляющие» масштабы. В частности, библиотека/поисковик якобы используют материалы книг, права на публикацию которых принадлежат истцам, для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Eliott Reyna / unsplash.com Новый удар по Anna’s Archive со стороны правообладателей

Инициаторы разбирательства теперь просят суд принять свою сторону в отсутствие ответчика, который так и не отреагировал на повестку – как и в ходе ряда других процессов, которые обернулись поражением Anna’s Archive.

Издательские компании настаивают на присвоении им компенсации статутных убытков, понесенных ими, в максимальном размере, установленном законом, или $150 тыс. за одно произведение, использованное без разрешения правообладателя. Всего таких работ издатели насчитали 130. Таким образом, общая сумма требований к Anna’s Archive с их стороны составляет $19,5 млн – по $1,5 млн на издателя.

Главное – отобрать доменные имена

Как отмечает TorrentFreak, финансовый исковых требований аспект в данном случае не столь важен, ведь номинальный и фактический владельцы сервиса остается неизвестным. Таким образом, получение хотя бы части затребованной суммы истцами в случае победы в суде представляется маловероятным.

Более ценным с точки зрения достижения ощутимого результата для издательств стало бы вынесение судом постановления о передаче доменных имен, связанных с Anna’s Archive, правообладателям. Таковых, по информации издания, у веб-сервиса осталось всего три.

Требование издательских компаний затрагивает более чем 20 организаций – посредников, в числе которых реестры доменных имен, регистраторы доменных имен, провайдеры услуг хостинга и доступа в интернет. Это, к примеру, Public Interest Registry, управляющая доменом верхнего уровня .org, регистраторы Tucows, Njalla, поставщики услуг безопасности Cloudflare и DDoS-Guard, а также организации, выполняющие функцию национальных доменных реестров – SWITCH (Швейцария/Лихтенштейн), Swedish Internet Foundation (Швеция), National Internet Exchange of India (Индия).

Если суд в данном вопросе встанет на сторону истцов, упомянутые ранее организации будут вынуждены отказаться от предоставления услуг Anna’s Archive, сохранить все данные, которые могли бы способствовать установлению личности владельцев сервиса.

Принимая во внимания тот факт, что представителям Anna’s Archive не свойственно участие в процессах, где сервис выступает в роли ответчика, успех издательских компаний в процессе весьма вероятен, отмечает TorrentFreak. В то же время решение суда в их пользу не гарантирует лишение Anna’s Archive последних доменных имен. В данном вопросе важную роль будет играть юрисдикция, к которой относятся организации – посредники, затрагиваемые судебным решением, а также их готовность отказаться его оспаривать. Многие из этих организаций зарегистрированы за пределами США и могут отказаться от исполнения решений американского суда.

Борьба с Anna’s Archive

В начале 2026 г., как сообщил CNews, по решению суда в США Anna’s Archive лишился сразу нескольких доменных имен, включая оригинальное в зоне .org, а также заочно проиграл в суде владельцу популярной базы данных WorldCat, что позволяет последнему добиваться блокировки ресурсов веб-ресурса через регистраторов и хостинг-провайдеров

Чуть ранее, в конце 2025 г., крупнейшие звукозаписывающие компании, такие как UMG, Sony, Warner и музыкальный стриминговый сервис Spotify подали на Anna’s Archive в суд, обвинив в нарушении авторский и смежных прав.

Иск стал ответом на неожиданный шаг со стороны веб-ресурса, который в декабре 2025 г. выложил в открытый доступ «резервную копию» библиотеки композиций из коллекции Spotify, включая метаданные. Общий ее размер, как ожидалось, достигнет 300 ТБ. В них должны были уместиться около 86 млн аудиофайлов в формате OGG Vorbis с битрейтом в 160 кбит/с, остальные 170 млн менее популярных композиций были представлены в пониженном качестве – с битрейтом 75 кбит/с.

Суд тогда встал на сторону истцов, в результате чего сервис лишился доменного имени в зоне .pm, принадлежащей французской территории Сен-Пьер и Микелон. Впрочем, Anna’s Archive оперативно зарегистрировала новый – в зоне .gl, закрепленной за Гренландией.

Суд в США также назначил истцам компенсацию в размере внушительных $322 млн в апреле 2026 г. Средства Anna’s Archive, по всей видимости, выплачивать не стал, но «резервную копию» библиотеки Spotify, появление которой стало поводом к началу разбирательства, с сайта убрал.

Anna’s Archive – библиотека и метапоисковая система с открытым исходным кодом, выступающая агрегатором данных ряда теневых библиотек, включая Z-Library и подвергающуюся преследованию со стороны правообладателей Library Genesis. Проект ставит целью «каталогизацию всех существующих книг и отслеживание прогресса человечества на пути к тому, чтобы сделать все эти книги легкодоступными в цифровой форме»

Создателем Anna’s Archive, по информации TorrentFreak, является владелец учетной записи “@AnnaArchivist” в социальной сети X (ранее Twitter), который хранит свое настоящее имя в тайне, опасаясь преследования со стороны правообладателей.

Anna’s Archive был запущен в 2022 г. на фоне атаки правоохранительных органов США на Z-Library, однако его создатель и ранее прилагал усилия по созданию свободного доступного архива всех представленных в Сети книг в рамках проекта PiLiMi (Pirate Library Mirror), остальные участники которого также предпочитают сохранять анонимность. При этом, как отмечает TorrentFreak, активисты PiLiMi с самого начала прекрасно осознавали тот факт, что их деятельность в ряде государств незаконна и целенаправленно шли на нарушение норм авторского права. В начале 2025 г. мессенджер Telegram уничтожил канал Anna's Archive.

В Сети предполагают, что к деятельности Anna’s Archive могут быть причастны выходцы из России или стран бывшего СССР. По некоторым данным, и к библиотекам Library Genesis и Z-Library свою руку приложили россияне.