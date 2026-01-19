Разделы

Pirate Library Mirror Anna's Archive

Pirate Library Mirror - Anna's Archive

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


19.01.2026 Поисковик по пиратским библиотекам с российскими корнями лишился доменов и заочно проиграл в суде. Теперь хостинг-провайдеров заставят его блокировать 7
27.02.2025 Telegram добивает огромную научную библиотеку с российскими корнями. Уничтожен запасной канал, чат и бот для скачивания книг 1
20.01.2025 Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера 1
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 4

Публикаций - 4, упоминаний - 13

Pirate Library Mirror и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2608 3
X Corp - Twitter 2912 2
Cloudflare 131 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5736 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
НКК - РСТ-Инвент Bookos RFID-считыватель 8 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 943 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
LibGen - Library Genesis 14 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Дуров Павел 312 3
Напольский Антон 6 2
Ермаков Валерий 136 2
Россия - РФ - Российская федерация 157735 3
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18305 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Панама - Республика 109 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Малайзия 900 1
Люксембург Великое Герцогство 437 1
Цензура - Свобода слово 507 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
Английский язык 6880 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 157 1
TorrentFreak (TF) 149 2
Reddit 362 1
Wikipedia - Википедия 592 1
