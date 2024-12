Гигантскую онлайн-библиотеку с российскими корнями добивают окончательно. У нее отбирают домены и блокируют в Европе

LibGen теряет домены

Library Genesis (LibGen), одна из старейших пиратских онлайн-библиотек в мире, продолжает подвергаться давлению со стороны правообладателей.

По сообщению TorrentFreak, LibGen лишилась нескольких доменных имен, ранее ей принадлежавших, по инициативе правоохранительных органов США. Кроме того, библиотека недавно была включена в список веб-ресурсов, которые подвергаются блокировке в Германии.

За последние несколько недель LibGen утратила доступ к ряду доменов, в частности, к libgen.rs, который ранее считался одним из ее основных адресов в интернете. “.RS” является национальным доменом верхнего уровня для Сербии.

Некоторые из изъятых у библиотеки доменов были переданы издательским компаниям, чьи интересы были затронуты LibGen, другие – просто разделегированы регистратором. Например, при попытке перейти по адресам library.lol, libgen.fun, libgen.space или booksdl.org посетитель может наблюдать сообщение-заглушку следующего содержания: «Данный веб-сайт был закрыт, а его доменное имя передано издательствам, выпускающим образовательные материалы, по решению суда» (“This website has been shut down and its domain name turned over to educational publishers by court order”).

Ранее упомянутый libgen.rs, согласно выдаче whois-сервисов, числится как неактивный и, вероятно, был разделегирован регистратором Webglobe.

О каком «судебном решении» идет речь

Как ранее сообщил CNews, в сентябре 2024 г. Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка (США) вынес решение по умолчанию в пользу истцов по делу против неизвестных ответчиков, управляющих LibGen.

В роли истцов были заявлены издательские компании Cengage, Bedford, Macmilan Learning, McGraw Hill и Pearson Education, которые обвинили LibGen в умышленном нарушении авторского права, потребовали прекратить ее деятельность и компенсировать нанесенный ей ущерб.

«Истцам был нанесен непоправимый ущерб в результате противоправных действий ответчиков, и он будет продолжать наноситься, если ответчикам будет разрешено продолжать эксплуатацию сайтов LibGen», – говорится в судебном решении.

«Непоправимый ущерб» тем не менее все же удалось выразить в деньгах. Заочно проигравшим в суде было предписано выплатить по $150 тыс. за каждый объект авторского права (книгу, научную публикацию и т.п.), незаконно распространявшийся библиотекой, на общую сумму $30 млн (всего 200 произведений).

Кроме того, суд распорядился изъять в пользу истцов 19 доменных имен и в дальнейшем поступать аналогичным образом с регистрируемыми администрацией LibGen новыми адресами.

Блокировка ресурсов LibGen на уровне интернет-провайдеров судебным решением не предусмотрена.

Блокировка в Германии

Несмотря на все прилагаемые усилия, добиться экспроприации всех доменов у LibGen, правообладателям пока не удалось. Библиотека по-прежнему доступна по адресам в национальных доменных зонах Лихтенштейна (.LI), Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов (.GS), Исландии (.IS).

За пределами США правообладатели ведут работу с властями, добиваясь блокировки на уровне DNS. Так, в Германии издатели сотрудничают с независимой организацией CUII, созданной местными телекоммуникационными компаниями и правообладателями.

По запросу по стороны последних специальная комиссия дает «объективную оценку» отдельных веб-ресурсов на предмет нарушения авторских прав. В случае выявления таковых информация о них передается в Федеральное сетевое агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen), которое, взвесив все «за» и «против», выносит окончательный вердикт и предписывает провайдерам услуг доступа в интернет осуществить или воздержаться от блокировки пиратского ресурса на уровне DNS.

Решения CUII носят исключительно рекомендательный характер, говорится на сайте организации.

Согласно выдаче стороннего инструмента для мониторинга содержимого реестра блокировок CUII, 19 декабря в него были включены такие домены как libgen.rs, libgen.is, libgen.li, libgen.gs, libgen.st, а значит по этим адресам библиотека в Германии недоступна.

«Запрос на рекомендацию о блокировке сайта LIBGEN является обоснованным. Сайт является структурно нарушающим авторские права. Налицо явное нарушение авторских прав. Блокировка является обоснованной и соразмерной», – говорится в заявлении CUII.

Ранее CUII за пиратство была заблокирована другая популярная научная теневая библиотека Sci-Hub. Всего в немецком реестре числится 24 веб-ресурса.

На уровне операторов связи LibGen блокируется в Австрии, Великобритании и Нидерландах. В России Sci-Hub и LibGen подверглись блокировке Роскомнадзором еще в 2018 г.

Что такое LibGen

LibGen представляет собой собрание статей и книг с бесплатным доступом и возможностью поиска. Тематика текстов охватывает различные области науки. В библиотеке есть произведения, которые больше нигде не встречаются в свободном доступе, или же вообще больше нигде не представлены в оцифрованном виде.

Библиотека была основана российскими учеными в 2008 г. По состоянию на июнь 2018 г. в LibGen насчитывалось более 2,7 млн книг и 58 млн публикаций из научных журналов.

В числе прочего в библиотеке представлены PDF-копии произведений, размещенных на портале ScienceDirect крупного научного издательства Elsevier. В 2015 г. Elsevier подало в суд на LibGen за нарушение прав на произведения. В ответ библиотека обвинила издательство в том, что оно зарабатывает на публикации результатов исследований, проведенных на деньги налогоплательщиков. По мысли создателей библиотеки, эти результаты должны находиться в свободном доступе.