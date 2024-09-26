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У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство

Одна из старейших и крупнейших пиратских онлайн-библиотек Library Genesis, имеющая российские корни, должна издательствам $30 млн, следует из решения, принятого судом в США. Кто именно обязан их выплатить, пока неизвестно, поскольку администраторы платформы не были идентифицированы. Кроме того, подлежат разделегированию нынешние и будущие доменные имена, связанные с проектом. Рекламным сетям и хостерам теперь запрещено его обслуживать.

Победа правообладателей над LibGen

Суд в США обязал Library Genesis (LibGen), одну из старейших теневых онлайн-библиотек в мире, выплатить $30 млн издательствам, чьи права интеллектуальной собственности были нарушены по вине ее администрации, пишет TorrentFreak.

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение по умолчанию в пользу истцов по делу против неизвестных ответчиков, управляющих LibGen. Истцами выступили крупнейшие издательства в лице Cengage, Bedford, Macmilan Learning, McGraw Hill и Pearson Education. Заочно проигравшим в суде предписано выплатить по $150 тыс. за каждый объект авторского права (книгу, научную публикацию и т.п.), незаконно распространяемый библиотекой, на общую сумму $30 млн (всего 200 произведений).

Согласно вердикту суда, неустановленные лица, являющиеся операторами библиотеки, несут ответственность за «умышленное нарушение авторских прав, и их деятельность должна быть прекращена».

«Истцам был нанесен непоправимый ущерб в результате противоправных действий ответчиков, и он будет продолжать наноситься, если ответчикам будет разрешено продолжать эксплуатацию сайтов LibGen», – говорится в судебном решении.

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Becca Tapert / Unsplash
Неизвестным администраторам LibGen предписано выплатить правообладателям компенсацию в размере $30 млн

Рассмотрение иска растянулось на несколько месяцев ввиду отсутствия реакции со стороны ответчика. Исчерпав все доступные ему правовые инструменты, истец ходатайствовал о решении по умолчанию, то есть вынесенном против ответчика, который не отвечает на иск или не является в суд, отмечает TorrentFreak.

Суровейшие меры в отношении библиотеки

При подготовке иска издательства не ограничились требованиями выплаты внушительной компенсации. Истцы рассчитывали добиться принуждения сторонних сервисов, способствующих продолжению работы LibGen, к отказу от сотрудничества с проектом. К таковым относятся хостинг-провайдеры, сети доставки содержимого (CDN), IPFS-шлюзы, рекламные сети. Последние обеспечивают монетизацию пиратского контента, остальные – его хранение и распространение. Это дополнительное требование было удовлетворено судом.

Помимо перечисленных сервисов, судебное решение также нацелено на браузерные расширения и «прочие инструменты», которые могут быть использованы для получения прямого доступа к сайтам проекта LibGen.

Примечательно, что блокировка сайта библиотека и ее зеркал на уровне интернет-провайдеров, решением не предусмотрена. Зато предусмотрено разделегирование доменов, ассоциированных с проектом, регистраторами и их передача издательствам, выигравшим суд. Причем решение касается как действующих доменных имен, так и тех, что могут появиться в дальнейшем.

Пока же в перечне адресов к изъятию в пользу истцов фигурирует 19 доменных имен второго и третьего уровней: libgen.is, libgen.rs, libgen.su, libgen.st, jlibgen.tk, library.lol, libgen.re, cdn1.booksdl.org, llhlf.com, libgen.ee, libgen.rocks, libgen.space, libgen.gs, libgen.li, libgen.lc, libgen.pm, libgen.vg, libgen.click¸ libgen.fun. На момент публикации данного материала большая часть из них по-прежнему ведет на сайты с разметкой, характерной для LibGen.

LibGen медленно умирает?

В последнее время LibGen неоднократно сталкивалась с техническими проблемами неизвестного происхождения. Так, по состоянию на 15 августа 2024 г. скачивание представленных на портале книг было недоступно пользователям уже почти на протяжении недели.

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Упорное молчание администрации породило различные слухи о причинах нестабильной работы веб-ресурса. По одной из версий, человек, ответственный за поддержку сайта, давно не проявляет активность и, возможно, даже окончательно отошел от дел.

Согласно другому предположению, перебои в функционировании LibGen обусловлены преследованием со стороны правообладателей и правоохранительных органов.

На уровне операторов связи LibGen блокируется в Австрии, Великобритании и Нидерландов. Под «вечную» блокировку в России библиотека LibGen попала раньше, чем в ряде западных стран, в которых правообладатели также стремились помешать работе платформы, – еще в конце июня 2019 г. Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску Springer Nature к провайдеру IP Volume. Иск был призван защитить права на произведения научной литературы «Текущая и будущая антиагрегатная терапия: акцент на сохранении гемостаза» и «Достижения в области терапии по снижению липидов с помощью технологий генов-глушителей». Компания требовала от провайдера, чтобы он перестал создавать технические условия для доступа к этим текстам на сайтах lgmag.org и libgen.io.

Что такое LibGen

LibGen представляет собой собрание статей и книг с бесплатным доступом и возможностью поиска. Тематика текстов охватывает различные области науки. В библиотеке есть произведения, которые больше нигде не встречаются в свободном доступе, или же вообще больше нигде не представлены в оцифрованном виде.

Библиотека была основана российскими учеными в 2008 г. По состоянию на июнь 2018 г. в LibGen насчитывалось более 2,7 млн книг и 58 млн публикаций из научных журналов.

В числе прочего в библиотеке представлены PDF-копии произведений, размещенных на портале ScienceDirect крупного научного издательства Elsevier. В 2015 г. Elsevier подало в суд на LibGen за нарушение прав на произведения. В ответ библиотека обвинила издательство в том, что оно зарабатывает на публикации результатов исследований, проведенных на деньги налогоплательщиков. По мысли создателей библиотеки, эти результаты должны находиться в свободном доступе.

Дмитрий Степанов

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