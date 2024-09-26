У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство

Победа правообладателей над LibGen

Суд в США обязал Library Genesis (LibGen), одну из старейших теневых онлайн-библиотек в мире, выплатить $30 млн издательствам, чьи права интеллектуальной собственности были нарушены по вине ее администрации, пишет TorrentFreak.

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение по умолчанию в пользу истцов по делу против неизвестных ответчиков, управляющих LibGen. Истцами выступили крупнейшие издательства в лице Cengage, Bedford, Macmilan Learning, McGraw Hill и Pearson Education. Заочно проигравшим в суде предписано выплатить по $150 тыс. за каждый объект авторского права (книгу, научную публикацию и т.п.), незаконно распространяемый библиотекой, на общую сумму $30 млн (всего 200 произведений).

Согласно вердикту суда, неустановленные лица, являющиеся операторами библиотеки, несут ответственность за «умышленное нарушение авторских прав, и их деятельность должна быть прекращена».

«Истцам был нанесен непоправимый ущерб в результате противоправных действий ответчиков, и он будет продолжать наноситься, если ответчикам будет разрешено продолжать эксплуатацию сайтов LibGen», – говорится в судебном решении.

Becca Tapert / Unsplash Неизвестным администраторам LibGen предписано выплатить правообладателям компенсацию в размере $30 млн

Рассмотрение иска растянулось на несколько месяцев ввиду отсутствия реакции со стороны ответчика. Исчерпав все доступные ему правовые инструменты, истец ходатайствовал о решении по умолчанию, то есть вынесенном против ответчика, который не отвечает на иск или не является в суд, отмечает TorrentFreak.

Суровейшие меры в отношении библиотеки

При подготовке иска издательства не ограничились требованиями выплаты внушительной компенсации. Истцы рассчитывали добиться принуждения сторонних сервисов, способствующих продолжению работы LibGen, к отказу от сотрудничества с проектом. К таковым относятся хостинг-провайдеры, сети доставки содержимого (CDN), IPFS-шлюзы, рекламные сети. Последние обеспечивают монетизацию пиратского контента, остальные – его хранение и распространение. Это дополнительное требование было удовлетворено судом.

Помимо перечисленных сервисов, судебное решение также нацелено на браузерные расширения и «прочие инструменты», которые могут быть использованы для получения прямого доступа к сайтам проекта LibGen.

Примечательно, что блокировка сайта библиотека и ее зеркал на уровне интернет-провайдеров, решением не предусмотрена. Зато предусмотрено разделегирование доменов, ассоциированных с проектом, регистраторами и их передача издательствам, выигравшим суд. Причем решение касается как действующих доменных имен, так и тех, что могут появиться в дальнейшем.

Пока же в перечне адресов к изъятию в пользу истцов фигурирует 19 доменных имен второго и третьего уровней: libgen.is, libgen.rs, libgen.su, libgen.st, jlibgen.tk, library.lol, libgen.re, cdn1.booksdl.org, llhlf.com, libgen.ee, libgen.rocks, libgen.space, libgen.gs, libgen.li, libgen.lc, libgen.pm, libgen.vg, libgen.click¸ libgen.fun. На момент публикации данного материала большая часть из них по-прежнему ведет на сайты с разметкой, характерной для LibGen.

LibGen медленно умирает?

В последнее время LibGen неоднократно сталкивалась с техническими проблемами неизвестного происхождения. Так, по состоянию на 15 августа 2024 г. скачивание представленных на портале книг было недоступно пользователям уже почти на протяжении недели.

Упорное молчание администрации породило различные слухи о причинах нестабильной работы веб-ресурса. По одной из версий, человек, ответственный за поддержку сайта, давно не проявляет активность и, возможно, даже окончательно отошел от дел.

Согласно другому предположению, перебои в функционировании LibGen обусловлены преследованием со стороны правообладателей и правоохранительных органов.

На уровне операторов связи LibGen блокируется в Австрии, Великобритании и Нидерландов. Под «вечную» блокировку в России библиотека LibGen попала раньше, чем в ряде западных стран, в которых правообладатели также стремились помешать работе платформы, – еще в конце июня 2019 г. Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску Springer Nature к провайдеру IP Volume. Иск был призван защитить права на произведения научной литературы «Текущая и будущая антиагрегатная терапия: акцент на сохранении гемостаза» и «Достижения в области терапии по снижению липидов с помощью технологий генов-глушителей». Компания требовала от провайдера, чтобы он перестал создавать технические условия для доступа к этим текстам на сайтах lgmag.org и libgen.io.

Что такое LibGen

LibGen представляет собой собрание статей и книг с бесплатным доступом и возможностью поиска. Тематика текстов охватывает различные области науки. В библиотеке есть произведения, которые больше нигде не встречаются в свободном доступе, или же вообще больше нигде не представлены в оцифрованном виде.

Библиотека была основана российскими учеными в 2008 г. По состоянию на июнь 2018 г. в LibGen насчитывалось более 2,7 млн книг и 58 млн публикаций из научных журналов.

В числе прочего в библиотеке представлены PDF-копии произведений, размещенных на портале ScienceDirect крупного научного издательства Elsevier. В 2015 г. Elsevier подало в суд на LibGen за нарушение прав на произведения. В ответ библиотека обвинила издательство в том, что оно зарабатывает на публикации результатов исследований, проведенных на деньги налогоплательщиков. По мысли создателей библиотеки, эти результаты должны находиться в свободном доступе.