Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат

«Поломка» LibGen

Популярная онлайн-библиотека с российскими корнями Library Genesis (LibGen) столкнулась с техническими проблемами, пишет TorrentFreak.

Скачивание представленных на портале книг недоступно пользователям ориентировочно с 10 августа 2024 г., при этом непосредственно веб-сайт продолжает функционировать. Причины сбоя в работе ресурса пока не установлены – официальные комментарии на сайте библиотеки и связанных с ней площадках отсутствуют. Невозможность скачивания из библиотеки может быть обусловлена недоступностью серверов хранения, на которых размещена коллекция материалов.

Как отмечает издание, несколько месяцев назад портал на некоторое время также частично утратил работоспособность, и тогда тоже наблюдалась «тишина в эфире». В то же время в Сети поползли слухи о том, что человек, ответственный за поддержку сайта, давно не проявляет активность и, возможно, даже окончательно отошел от дел.

Нехватка специалистов в проекте могла бы объяснить продолжительные перебои в работе библиотеки, а также затяжные паузы в процессе пополнения коллекции. Последний опубликованный торрент-файл с архивом библиотеки датирован апрелем 2024 г.

Проблемы юридического характера

«Поломка» LibGen может быть вызвана мерами, принимаемыми в отношении библиотеки правообладателями и правоохранительными органами.

В прошлом площадка подвергалась преследованию в правовом поле сразу в нескольких странах мира, в том числе в России. Так, осенью 2019 г. LibGen по решению суда начали блокировать интернет-провайдеры Австрии. На этом настаивал научный нидерландский издательский дом Elsevier, усмотревший в деятельности библиотеки нарушение копирайта.

В феврале 2021 г. блокировка связанных с площадкой доменов стартовала в Великобритании – на этот раз по инициативе не только Elsevier, но и Springer Nature – немецкой академической издательской компании. Организации единым фронтом отстаивали собственные права в британском суде.

Под «вечную» блокировку в нашей стране библиотека LibGen попала раньше, чем в ряде западных стран, в которых правообладатели также стремились помешать работе платформы, – еще в конце июня 2019 г. Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску Springer Nature к провайдеру IP Volume. Иск был призван защитить права на произведения научной литературы «Текущая и будущая антиагрегатная терапия: акцент на сохранении гемостаза» и «Достижения в области терапии по снижению липидов с помощью технологий генов-глушителей». Компания требовала от провайдера, чтобы он перестал создавать технические условия для доступа к этим текстам на сайтах lgmag.org и libgen.io.

Что такое LibGen

LibGen представляет собой собрание статей и книг с бесплатным доступом и возможностью поиска. Тематика текстов охватывает различные области науки. В библиотеке есть произведения, которые больше нигде не встречаются в свободном доступе, или же вообще больше нигде не представлены в оцифрованном виде.

Библиотека была основана российскими учеными в 2008 г. По состоянию на июнь 2018 г. в LibGen насчитывалось более 2,7 млн книг и 58 млн публикаций из научных журналов.

В числе прочего в библиотеке представлены PDF-копии произведений, размещенных на портале ScienceDirect крупного научного издательства Elsevier. В 2015 г. Elsevier подало в суд на LibGen за нарушение прав на произведения. В ответ библиотека обвинила издательство в том, что оно зарабатывает на публикации результатов исследований, проведенных на деньги налогоплательщиков. По мысли создателей библиотеки, эти результаты должны находиться в свободном доступе.

Z-Library и преследование россиян-администраторов

LibGen не единственная крупная пиратская библиотека в Сети, годами подвергающаяся преследованию со стороны правообладателей. Домены Z-Library, которая, как считает Еврокомиссия, управляется из Китая, регулярно блокировались большими пачками, однако впоследствии непременно появлялись новые «зеркала» ресурса.

Власти США подозревают граждан России Антона Напольского и Валерию Ермакову в администрировании Z-Library и добавились экстрадиции пары, задержанной в Аргентине в ноябре 2022 г. В июле 20224 г. стало известно о том, что Напольский и Ермакова бежали из-под домашнего ареста, не дожидаясь итогового решения суда. Россияне объявлены в международный розыск по инициативе Аргентины.