Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Метапоисковик Anna’s Archive проиграл в суде

Группа крупных издательских компаний выиграла судебный иск к Anna’s Archive, метапоисковику по крупнейшим теневым библиотекам интернета, который. Веб-ресурс, по их мнению, незаконно распоряжался материалами, защищенными законодательством об авторском праве. Об этом сообщил портал TorrentFreak.

Как ранее сообщил CNews, в марте 2026 г. 13 крупных издательских компаний, в том числе Penguin Random House (Великобритания, США), Elsevier (Нидерланды) и HarperCollins (Великобритания, США), обратились в суд с заявлением, в котором обвинили Anna’s Archive в пособничестве интернет-пиратству.

Истцов, помимо того, что на площадке можно найти ссылки на пиратские копии книг, не устраивало использование этих материалов ИИ-компаниями для обучения больших языковых моделей. Anna’s Archive якобы предоставила этим компаниям удобный доступ к таким материалам, выступив в роли своеобразного информационного хаба.

Anna's Archive вновь проиграл, но изменится ли что-то на этот раз?

По итогам разбирательства федеральный суд в Нью-Йорке (США) встал на сторону издательств. Решение было вынесено 19 мая 2026 г. Представитель ответчика ни на одно из заседаний, включая финальное, не явился. Тем не менее суд признал право истцов на компенсацию понесенных ими убытков в размере $19,5 млн из расчета $150 тыс. (максимальный размер) за одно произведение, использовавшееся ответчиком незаконно. Всего таковых нашлось 130.

Компенсация, которую будет сложно взыскать

Это не первый гражданский процесс, в котором в роли ответчика доводилось выступать Anna’s Archive. При этом решения судом всегда выносились в отсутствие ответчика (default judgement), а о том, что сервис когда-либо выплачивал компенсации, СМИ не сообщали. Более того, оператора площадки до сих пор не удалось идентифицировать.

В конце 2025 г., коалиция звукозаписывающих компаний в лице UMG, Sony, Warner и примкнувшего к ним музыкального сервиса Spotify подали на Anna’s Archive в суд, обвинив в нарушении авторский и смежных прав.

Поводом для иска стало то, что незадолго до этого администрация Anna’s Archive опубликовала «резервную копию» библиотеки композиций из коллекции Spotify, включая метаданные. Общий ее размер после полного завершения загрузки должен был составить 300 ТБ. В массиве данных, как ожидалось, уместится около 86 млн аудиофайлов в формате OGG Vorbis с битрейтом в 160 кбит/с, остальные 170 млн менее популярных композиций – в пониженном качестве, с битрейтом 75 кбит/с.

Суд в США в итоге встал на сторону истцов: сервис лишился очередного доменного имени – на этот раз в зоне .pm, принадлежащей французской территории Сен-Пьер и Микелон. Впрочем, как и множество раз до этого, Anna’s Archive оперативно зарегистрировал новый – в зоне .gl, закрепленной за Гренландией.

Кроме того, суд назначил компенсацию в размере $322 млн. О намерении начать выплачивать эту сумму, договориться с истцами или оспорить соответствующее решение суда, не сообщалось. Зато – по совпадению или нет – ставшая поводом для иска подборка музыки Spotify после этого исчезла с сайта.

Охота за доменами

Впрочем, почти 20-миллионая компенсация – скорее, приятный бонус для истцов, заполучить который в будущем все же, возможно, получится, хоть шансы на то и невелики.

Более значимым достижением для издательств стало вынесение судом постановления, которое позволяет добиваться от посредников Anna’s Archive, обеспечивающих технические возможности для функционирования портала.

В частности, постановление предписывает «всем реестрам и регистраторам доменных имен» ограничить доступ к доменным именам Anna’s Archive и запретить их передачу любым лицам за исключением коалиции издателей и представителей группы истцов из числа представителей музыкальной индустрии, признанных победителями в рамках аналогичного разбирательства, завершившегося несколько раньше.

Постановление суда распространяется и на провайдеров услуг хостинга во всем мире, которым тоже предписано отказаться от работы с Anna’s Archive. Впрочем, наверняка, далеко не все из них согласятся исполнять постановление на основание того, что зарегистрированы вне юрисдикции судов США.

В тексте постановления присутствует перечень конкретных организаций и сервисов – всего более 20 штук, в отношении которых действует предписание. Среди них поставщики услуг безопасности Cloudflare и DDoS-Guard, шведский провайдер VPN и регистратор доменов Njalla, гренландский телеком-монополист TELE Greenland/Tusas (управляет национальной доменной зоной .gl), пакистанская некоммерческая организации PKNIK (управляет национальной доменной зоной .pk), телеком-регулятор Гренады NRTC Grenada (доменная зона .gd) и др.

Anna’s Archive: факты и домыслы

Anna’s Archive – библиотека и метапоисковая система с открытым исходным кодом, выступающая агрегатором данных ряда теневых библиотек, включая Z-Library и подвергающуюся преследованию со стороны правообладателей Library Genesis. Проект ставит целью «каталогизацию всех существующих книг и отслеживание прогресса человечества на пути к тому, чтобы сделать все эти книги легкодоступными в цифровой форме»

Создателем Anna’s Archive, по информации TorrentFreak, является владелец учетной записи “@AnnaArchivist” в социальной сети X (ранее Twitter), который хранит свое настоящее имя в тайне, опасаясь преследования со стороны правообладателей.

Anna’s Archive был запущен в 2022 г. на фоне атаки правоохранительных органов США на Z-Library, однако его создатель и ранее прилагал усилия по созданию свободного доступного архива всех представленных в Сети книг в рамках проекта PiLiMi (Pirate Library Mirror), остальные участники которого также предпочитают сохранять анонимность. При этом, как отмечает TorrentFreak, активисты PiLiMi с самого начала прекрасно осознавали тот факт, что их деятельность в ряде государств незаконна и целенаправленно шли на нарушение норм авторского права. В начале 2025 г. мессенджер Telegram уничтожил канал Anna's Archive.

В Сети предполагают, что к деятельности Anna’s Archive могут быть причастны выходцы из России или стран бывшего СССР. По некоторым данным, и к библиотекам Library Genesis и Z-Library свою руку приложили россияне.