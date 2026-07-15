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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197820
ИКТ 15257
Организации 11715
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Будённый Семён

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры 1
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1
20.03.2015 21 марта 2015 г. состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Будённый Семён и организации, системы, технологии, персоны:

Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 1
Солтех 1 1
Elsevier 18 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
МВД РФ ОДОН именги Ф.Э. Дзержинского - Отдельная дивизия оперативного назначения 1 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7628 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11478 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5144 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22035 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13025 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64565 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25966 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 533 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 107 1
Дмитриев Александр 56 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 55 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 1
Германия - Федеративная Республика 13175 1
Россия - РФ - Российская федерация 165171 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47392 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8515 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57357 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33525 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4628 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 21 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 658 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3937 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 120 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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