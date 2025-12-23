Разделы

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года

 

Победа Октября - главное событие ХХ века (Филиппов Г.) 1987 год Победа Октября - главное событие ХХ века (Филиппов Г.) 1987 год
Рабочих и Ленина соединила в своем пороховом дыму революция 1905 года. (Самохвалов А.) 1926 год Рабочих и Ленина соединила в своем пороховом дыму революция 1905 года. (Самохвалов А.) 1926 год
Мы в битвах решаем судьбу поколений! Художник: И. Тоидзе, 1955г. Мы в битвах решаем судьбу поколений! Художник: И. Тоидзе, 1955г.
"Большевик", Борис Кустодиев, 1920 год. Исполинский мужик в валенках, тулупе, шапке и с красным знаменем - это сама революция, вырвавшаяся на улицы. Ее ничем не остановить, от нее не спрятаться, и она в итоге раздавит и уничтожит все на своем пути. "Большевик", Борис Кустодиев, 1920 год. Исполинский мужик в валенках, тулупе, шапке и с красным знаменем - это сама революция, вырвавшаяся на улицы. Ее ничем не остановить, от нее не спрятаться, и она в итоге раздавит и уничтожит все на своем пути.
"Целью союза являются: свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, покоящегося на классовых противоположенностях буржуазного общества, и создание нового общества без классов и частной собственности. К. Маркс" (Клуцис Г.) 1933 год "Целью союза являются: свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, покоящегося на классовых противоположенностях буржуазного общества, и создание нового общества без классов и частной собственности. К. Маркс" (Клуцис Г.) 1933 год
Шухмин П.М. «Десант с Авроры», 1931 г. Шухмин П.М. «Десант с Авроры», 1931 г.
Человек с ружьём 1960-е гг. Ломакин Олег Леонидович (1924 - 2010) Человек с ружьём 1960-е гг. Ломакин Олег Леонидович (1924 - 2010)
«Остерегайтесь меньшевиков и эсэров…», 1920 Худ. неизвестен «Остерегайтесь меньшевиков и эсэров…», 1920 Худ. неизвестен
Дмитрий Моор (Орлов). Плакат «Кто против Советов». 1919 г. Дмитрий Моор (Орлов). Плакат «Кто против Советов». 1919 г.
"Первый лозунг", 1924 г. Терпсихоров Николай Борисович (1890 - 1960) "Первый лозунг", 1924 г. Терпсихоров Николай Борисович (1890 - 1960)
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
Плакат 1919-1921 гг. Из книги В. Маяковский. «Грозный смех. Окна сатиры РОСТА». 1938. Плакат 1919-1921 гг. Из книги В. Маяковский. «Грозный смех. Окна сатиры РОСТА». 1938.
«Октябрь», 1927 Худ. В. Стенберг, Г. Стенберг и Я. Руклевский Режиссер фильма — С. Эйзенштейн «Октябрь», 1927 Худ. В. Стенберг, Г. Стенберг и Я. Руклевский Режиссер фильма — С. Эйзенштейн
"Двенадцать". Альховский Александр Альховский Александр Давидович (1947-) — советский российский художник-живописец, педагог. Член Академии художеств СССР. Учился в ЛИЖСА им. И.Е. Репина. Мастер городского пейзажа. "Двенадцать". Альховский Александр Альховский Александр Давидович (1947-) — советский российский художник-живописец, педагог. Член Академии художеств СССР. Учился в ЛИЖСА им. И.Е. Репина. Мастер городского пейзажа.
"Матросы Октября", 1963 г. Сулименко Пётр Степанович (1914 - 1996) "Матросы Октября", 1963 г. Сулименко Пётр Степанович (1914 - 1996)
"За власть советов", 1985 год. Художник - Владимир Ильич Некрасов (1924 - 1998). "За власть советов", 1985 год. Художник - Владимир Ильич Некрасов (1924 - 1998).
"Красный октябрь", Год не указан. Юрий Андреев Юрий Александрович Андреев (1928–2010) — советский и российский художник. Мастер различных жанров изобразительного искусства. Родился в Самаре. Учился в Пензенском художественном училище. "Красный октябрь", Год не указан. Юрий Андреев Юрий Александрович Андреев (1928–2010) — советский и российский художник. Мастер различных жанров изобразительного искусства. Родился в Самаре. Учился в Пензенском художественном училище.
А. Дейнека "Оборона Петрограда" 1928 г. А. Дейнека "Оборона Петрограда" 1928 г.
«Грудью на защиту Петрограда!», 1919 Худ. А. Апсит «Грудью на защиту Петрограда!», 1919 Худ. А. Апсит
Дмитрий Моор. Плакат «Петроград не отдадим». 1919 г. Дмитрий Моор. Плакат «Петроград не отдадим». 1919 г.
Иван Владимиров. «Красная гвардия в Петрограде». Рисунок из журнала The Graphic от 19 января 1918 года. Иван Владимиров. «Красная гвардия в Петрограде». Рисунок из журнала The Graphic от 19 января 1918 года.
Виктор Дени. Плакат «На могиле контрреволюции». 1920 г. Виктор Дени. Плакат «На могиле контрреволюции». 1920 г.
«Враг хочет захватить Москву…», 1919 Худ. В. Фидман «Враг хочет захватить Москву…», 1919 Худ. В. Фидман
«Торжественное обещание», 1919 Худ. Д. Моор «Торжественное обещание», 1919 Худ. Д. Моор
«Вставай, подымайся рабочий народ!» В этом плакате изобразили революцию в виде раскалывающей общество молнии, выжигающей старый мир. Из смуты, охватившей страну, стихии массового движения рождается новый мир, символами которого художник сделал пролетария – рыцаря и эмблему нового государства. Художник Зейлер Г. 1919 год «Вставай, подымайся рабочий народ!» В этом плакате изобразили революцию в виде раскалывающей общество молнии, выжигающей старый мир. Из смуты, охватившей страну, стихии массового движения рождается новый мир, символами которого художник сделал пролетария – рыцаря и эмблему нового государства. Художник Зейлер Г. 1919 год
«Пролетарии России» Пролетарии России разорвали цепи рабства,- вдохновляющая их идея коммунизма завоёвывает весь мир. Художник Иванов С. 1920 год «Пролетарии России» Пролетарии России разорвали цепи рабства,- вдохновляющая их идея коммунизма завоёвывает весь мир. Художник Иванов С. 1920 год
Кулак-мироед: а мне какое дело до голодных?! Плакат отражает очень важную проблему послереволюционной Советской России - обнищание крестьянства и массовый голод. В 1921-1922 годах в Советской России разразился страшный голод, по причинам засухи и из-за прошедшей Гражданской войны. В дальнейшем, в период 1929-1932 годов, произойдет раскулачивание, коллективизация хозяйств и создание колхозов. Автор неизвестен, 1922г. Кулак-мироед: а мне какое дело до голодных?! Плакат отражает очень важную проблему послереволюционной Советской России - обнищание крестьянства и массовый голод. В 1921-1922 годах в Советской России разразился страшный голод, по причинам засухи и из-за прошедшей Гражданской войны. В дальнейшем, в период 1929-1932 годов, произойдет раскулачивание, коллективизация хозяйств и создание колхозов. Автор неизвестен, 1922г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
«Что дала Октябрьская Революция работнице и крестьянке» Центральное управление Всеобщего военного обучения Всероссийского главного штаба. Художник неизвестен 1920 год «Что дала Октябрьская Революция работнице и крестьянке» Центральное управление Всеобщего военного обучения Всероссийского главного штаба. Художник неизвестен 1920 год
«ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЕЙ ИМЕЕИ ПРАВО, А ПАРАЗИТЫ - НИКОГДА!» В. Травин, 1967 год. «ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЕЙ ИМЕЕИ ПРАВО, А ПАРАЗИТЫ - НИКОГДА!» В. Травин, 1967 год.
«Год пролетарской диктатуры», 1918 Худ. А. Апсит «Год пролетарской диктатуры», 1918 Худ. А. Апсит
Горнорабочий помни, все сокровища земли тебе отдала Октябрьская революция! Плакат посвящён проблеме владения природными ресурсами. С приходом к власти большевиков и утверждением декрета "О земле" в 1917 г. вся земля, а также ее наземные и подземные природные ресурсы были национализированы. Декрет СНК «О недрах земли» 1920 г. детально прописывал порядок недроиспользования и реализации права государственной собственности на недра и их ресурсы. Автор неизвестен, 1972г. Горнорабочий помни, все сокровища земли тебе отдала Октябрьская революция! Плакат посвящён проблеме владения природными ресурсами. С приходом к власти большевиков и утверждением декрета "О земле" в 1917 г. вся земля, а также ее наземные и подземные природные ресурсы были национализированы. Декрет СНК «О недрах земли» 1920 г. детально прописывал порядок недроиспользования и реализации права государственной собственности на недра и их ресурсы. Автор неизвестен, 1972г.
Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г. Из сборника «Русский революционный плакат». Составитель В. Полонский. 1925 г.
"Революционный держите шаг" (Савостюк О., Успенский Б.) 1967 год "Революционный держите шаг" (Савостюк О., Успенский Б.) 1967 год
Десять заповедей пролетария! Перечислены: - Не дай Колчаку, Деникину, Маннергейму задушить твоей власти. - Пуще глаза береги винтовку в руках твоих. - Будь каждую минуту на чеку, - на фронте и в тылу. - Не задевай среднего крестьянина, когда борешься с кулаком. - Не дай голоду задушить тебя самого. - Рассеивай деревенскую темноту. - Будь крепок, береги свою партию. - Не верь врагам твоим. - Не выпускай власти из рук твоих. - Будь тверд как скала, в последней, решающей борьбе. Автор неизвестен, 1920-е гг. Десять заповедей пролетария! Перечислены: - Не дай Колчаку, Деникину, Маннергейму задушить твоей власти. - Пуще глаза береги винтовку в руках твоих. - Будь каждую минуту на чеку, - на фронте и в тылу. - Не задевай среднего крестьянина, когда борешься с кулаком. - Не дай голоду задушить тебя самого. - Рассеивай деревенскую темноту. - Будь крепок, береги свою партию. - Не верь врагам твоим. - Не выпускай власти из рук твоих. - Будь тверд как скала, в последней, решающей борьбе. Автор неизвестен, 1920-е гг.
«Цепи рвутся - это отзвук нашей революции!» Советский плакат о социалистической революции. Кершин Ю.В., Корецкий В.Б., 1967 год. «Цепи рвутся - это отзвук нашей революции!» Советский плакат о социалистической революции. Кершин Ю.В., Корецкий В.Б., 1967 год.
"Октябрьская революция – мост к светлому будущему" (Неизвестный художник) 1920 год "Октябрьская революция – мост к светлому будущему" (Неизвестный художник) 1920 год
«Агитпоезда революции», 1981 год. Холст, масло; 195 х 197 см. Художник — Монастырный Василий Васильевич. «Агитпоезда революции», 1981 год. Холст, масло; 195 х 197 см. Художник — Монастырный Василий Васильевич.
«Первый декрет Советской власти» 1951 Автор:Сегал Александр Израилевич «Первый декрет Советской власти» 1951 Автор:Сегал Александр Израилевич
"Революция зовет" Басанец Александр Дмитриевич (род. 1931) "Революция зовет" Басанец Александр Дмитриевич (род. 1931)
Митрофан Греков "Трубачи Первой конной армии" 1934 г. Была посвящена 15-летию 1-й Конной армии. Митрофан Греков "Трубачи Первой конной армии" 1934 г. Была посвящена 15-летию 1-й Конной армии.
В. И. Ленин в Разливе 1948г. Аркадий Пластов В. И. Ленин в Разливе 1948г. Аркадий Пластов
"В. И. Ленин в Разливе в 1917 году" Эта картина 1934 года считается не только наиболее выдающимся среди работ живописца Аркадия Рылова, но еще и одним из самых значительных изображений Владимира Ленина в период его пребывания в Разливе накануне Октябрьской революции. "В. И. Ленин в Разливе в 1917 году" Эта картина 1934 года считается не только наиболее выдающимся среди работ живописца Аркадия Рылова, но еще и одним из самых значительных изображений Владимира Ленина в период его пребывания в Разливе накануне Октябрьской революции.
"Костры октября" 1986 г. Илья Глазунов "Костры октября" 1986 г. Илья Глазунов
"В.И. Ленин", 1959-1961 гг. Божий Михаил Михайлович (1911 - 1990) "В.И. Ленин", 1959-1961 гг. Божий Михаил Михайлович (1911 - 1990)
В.И. Ленин у прямого провода Игорь Грабарь, 1933 Музей В.И. Ленина, Москва 150×200 см В.И. Ленин у прямого провода Игорь Грабарь, 1933 Музей В.И. Ленина, Москва 150×200 см
"Стенограмма", 1979 г. Приблуда Любовь Цалевна (род. 1929) "Стенограмма", 1979 г. Приблуда Любовь Цалевна (род. 1929)
"Ленин в Смольном", 1967 г. Владимир Александрович Серов Холст, масло "Ленин в Смольном", 1967 г. Владимир Александрович Серов Холст, масло
"Ходоки у В.И. Ленина" 1950 Автор:Серов Владимир Александрович "Ходоки у В.И. Ленина" 1950 Автор:Серов Владимир Александрович
«У товарища Ленина». 1969 год. Холст, масло; 130 х 170 см. Художник — Козлов Энгельс Васильевич. «У товарища Ленина». 1969 год. Холст, масло; 130 х 170 см. Художник — Козлов Энгельс Васильевич.
Константин Махарадзе «В.И. Ленин». 1971г Константин Махарадзе «В.И. Ленин». 1971г
Установление советской власти (1980–1983) Всеволод Петров-Маслаков Установление советской власти (1980–1983) Всеволод Петров-Маслаков
"Ленин на трибуне" Представить историю советской живописи без этого монументального полотна Александра Герасимова просто невозможно. Яркие цвета, эффект движения и мощный идеологический подтекст делают это изображение Владимира Ильича Ленина одним из самых узнаваемых и выдающихся. Написать "Ленина на трибуне" Герасимов задумал еще в 1920 году, однако на создание картины у художника ушло целых десять лет. "Ленин на трибуне" Представить историю советской живописи без этого монументального полотна Александра Герасимова просто невозможно. Яркие цвета, эффект движения и мощный идеологический подтекст делают это изображение Владимира Ильича Ленина одним из самых узнаваемых и выдающихся. Написать "Ленина на трибуне" Герасимов задумал еще в 1920 году, однако на создание картины у художника ушло целых десять лет.
"В.И.Ленин на фоне Смольного", 1924 г. Бродский Исаак Израилевич (1883 - 1939) "В.И.Ленин на фоне Смольного", 1924 г. Бродский Исаак Израилевич (1883 - 1939)
Ленин указал нам путь к победе! (Лениздат) 1968 год Ленин указал нам путь к победе! (Лениздат) 1968 год
«Ленин – вождь международного пролетариата» Советский плакат о всенародной любви к вождю мирового пролетариата. Неизвестный художник, 1968 год. «Ленин – вождь международного пролетариата» Советский плакат о всенародной любви к вождю мирового пролетариата. Неизвестный художник, 1968 год.
Плакат «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» Ташкент, 1920 г. Барлык буржуазия кайгысына Без дөнья утын кабызырбыз! А. Блок. Плакат «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» Ташкент, 1920 г. Барлык буржуазия кайгысына Без дөнья утын кабызырбыз! А. Блок.
«Память», 1985 год. Холст, оргалит, масло; 164 х 129 см. Художник — Владыкин Владимир Викторович (р. 15.04.1943, Москва). «Память», 1985 год. Холст, оргалит, масло; 164 х 129 см. Художник — Владыкин Владимир Викторович (р. 15.04.1943, Москва).
Год под знаменем ленинизма! (Лениздат) 1968 год Год под знаменем ленинизма! (Лениздат) 1968 год
«Красная Армия и Красный Флот — надежная стража СССР», 1924 Худ. П. Уткин «Красная Армия и Красный Флот — надежная стража СССР», 1924 Худ. П. Уткин
"Да здравствует мировой октябрь" (Г.Клуцис) 1933 год "Да здравствует мировой октябрь" (Г.Клуцис) 1933 год
Этикетка советского спичечного коробка «50 лет СССР», 1967 Этикетка советского спичечного коробка «50 лет СССР», 1967
Да здравствует 37-й Октябрь! (А. А. Антонченко) 1954 Да здравствует 37-й Октябрь! (А. А. Антонченко) 1954
Поработали на славу! Достижения родины Октября за шесть десятилетий являются убедительным свидетельством того, что социализм обеспечил невиданные в истории темпы прогресса всех сторон жизни общества. По сравнению с экономическими показателями дореволюционной России, национальный доход страны к 1977 г. вырос в 65 раз. Б. Иванов, 1977г. Поработали на славу! Достижения родины Октября за шесть десятилетий являются убедительным свидетельством того, что социализм обеспечил невиданные в истории темпы прогресса всех сторон жизни общества. По сравнению с экономическими показателями дореволюционной России, национальный доход страны к 1977 г. вырос в 65 раз. Б. Иванов, 1977г.
"Большевики должны овладеть техникой." (Кокорекин А.) 1932 год "Большевики должны овладеть техникой." (Кокорекин А.) 1932 год
"К борьбе за мировой Октябрь будь готов!" (Караченцов П.Я., Поволоцкая Е.В.) 1933 год "К борьбе за мировой Октябрь будь готов!" (Караченцов П.Я., Поволоцкая Е.В.) 1933 год
Юные ленинцы — дети Ильича (В. Изенберг) 1924 Плакат посвящён 7-й годовщине Октябрьской революции. Юные ленинцы — дети Ильича (В. Изенберг) 1924 Плакат посвящён 7-й годовщине Октябрьской революции.
Решетников Б.А "Защитникам октября слава!" 1957г. Решетников Б.А "Защитникам октября слава!" 1957г.
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН - ОСНОВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!» Н. Карповский, 1954 год. «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН - ОСНОВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!» Н. Карповский, 1954 год.
Гордо несут поколения знамя великого Ленина! (Л.Раков) 1969 год Гордо несут поколения знамя великого Ленина! (Л.Раков) 1969 год
"И снова в бой" Неизвестный художник "И снова в бой" Неизвестный художник
Капиталисты - эксплуататоры народного труда! Плакат 1931 года "К золоту", посвященный остром социальным и экономическим противостояниям буржуазии и пролетариата. Эти капиталисты, фабриканты и ростовщики, эксплуататоры показаны алчными и жестокими в своей жажде наживы. Они бьют друга, с криками прорывая себе путь к сияющим грудам золота, изображенным с левой стороны плаката. В. Денисов, 1931г. Капиталисты - эксплуататоры народного труда! Плакат 1931 года "К золоту", посвященный остром социальным и экономическим противостояниям буржуазии и пролетариата. Эти капиталисты, фабриканты и ростовщики, эксплуататоры показаны алчными и жестокими в своей жажде наживы. Они бьют друга, с криками прорывая себе путь к сияющим грудам золота, изображенным с левой стороны плаката. В. Денисов, 1931г.
«Смерть мировому империализму», 1919 Худ. Д. Моор «Смерть мировому империализму», 1919 Худ. Д. Моор
Слава Октябрю! (Мельникова С.) 1987 год Слава Октябрю! (Мельникова С.) 1987 год
Идеи Ленина живут и побеждают! (Масляков О.) 1975 год Идеи Ленина живут и побеждают! (Масляков О.) 1975 год
Ленина гений - в делах поколений! (Лесегри, союз художников) 1969 год Ленина гений - в делах поколений! (Лесегри, союз художников) 1969 год

