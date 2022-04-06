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На «ЭларСкан» оцифруют особо ценные документы об истории Самарской области

В Центральный государственный архив Самарской области поставлен комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-400. Об этом CNews сообщили представители компании ЭЛАР.

Центральный государственный архив Самарской области является крупнейшим хранилищем исторических документов, охватывающих период с конца XVII века до наших дней. Он ведет свою историю с 1 июля 1941 г., когда был создан Государственный архив Куйбышевской области путем слияния трех ранее существовавших архивов – Исторического, Октябрьской революции и Военного. Документы ГБУСО «Центрального государственного архива Самарской области» отражают политическое, социально-экономическое и культурное развитие губернии с момента ее образования в 1851 г. и до наших дней. Фонды архива содержат богатейший фактический материал по созданию и функционированию губернских, советских и современных органов власти, фабрично-заводской промышленности, жизни и деятельности известных самарцев.

«Новый отечественный комплекс планетарного сканирования “ЭларСкан” А2-400 будет использован для оцифровки документов фондов архива. Начать предполагается с особо ценных и уникальных документов, которые являются жемчужиной коллекции архива, – сказала заместитель директора Центрального государственного архива Самарской области Кира Фролова. – Прежде всего, будут оцифрованы особо ценные документы, которые были выявлены в последние годы. Создание электронных копий таких документов чрезвычайно важно, так как их физическое сохранение является первостепенной задачей архивистов. С электронными копиями этих документов смогут работать сотрудники и посетители архива, что уберет необходимость их физической выдачи из хранилища».

Также комплекс планетарного сканирования будет использован для создания копий документов для выставок (как стендовых, так и виртуальных), для размещения архивной информации в социальных сетях, – поясняют в архиве.

С копиями архивных документов любой желающий сможет знакомиться онлайн – более 10 лет в Центральном архиве Самарской области действует электронный читальный зал, с помощью которого в любой точке страны можно знакомиться, в частности, с копиями метрических книг и изучать свою родословную.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки документов и фондов в соответствии с требованиями регуляторов.

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