В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии

В Красноярске на мощностях «Радиосвязи» началось производство станций тропосферной связи «Гроза-1.5». Они нужны для передачи данных набольшие расстояния, в том числе и в отдаленные, а также труднодоступные населенные пункты. Связь может использоваться в гражданском и военном секторах. В настоящее время собрано 20 станций, предприятие намерено выйти на объем в 300 станций в год. Проект реализуется при непосредственном участии Фонда развития промышленности

Связь уходит в тропосферу

Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» организовало производство специализированного оборудования тропосферной связи. Об этом CNews сообщили представители «Радиосвязи» и Фонда развития промышленности (ФРП).

Проект получил название «Гроза-1.5». Подготовкой к производству занимался входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника». Помощь в реализации проекта оказывал ФРП, покрывший значительную часть расходов.

Выпуск готовых станций налажен в Красноярске на мощностях «Радиосвязи». Предприятие входит состав «Росэлектроники».

Антенна - обязательная составляющая «Грозы-1.5»

На развитие проекта ФРП в 2021 г. предоставил около 335 млн руб. на условиях льготного займа по программе «Конверсия». Как сообщили CNews представители «Радиосвязи», сама компания вложила в проект схожую по размерам сумму.

Принцип работы

Основа «Грозы-1.5» – это технология отражения сигнала от тропосферы. Это, по сути, военная технология. Военные разработки тропосферных систем начались на предприятии «Радиосвязь» еще в 1960-х годах.

Чтобы построить линию связи, потребуются две приемо-передающие станции – такой набор считается одним комплектом.

Внутри станции размещен специальный высокоскоростной модем тропосферной связи. По словам разработчиков, он базируется на нейронных сетях. «За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна “обучаться” в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов», – сообщили CNews представители «Ростеха».

Также, чтобы все работало корректно, необходимо подключить станцию к антенне диаметром 150 см. С учетом ее размеров разработчики рекомендуют размещать ее на крыше здания или на мобильной мачте. Также есть возможность установки антенны на треноге. Габариты антенны отражены в названии станции, сообщили CNews в «Радиосвязи».

Станция «Гроза-1.5» работает в диапазоне 4,5-5 ГГц, сообщили CNews в «Радиосвязи», и рассчитана на передачу данных со скоростью до 25 Мбит/с в режиме именно тропосферной связи. Другими словами, с ее помощью можно обеспечить сравнительно высокоскоростной доступ в интернет там, где нет возможности проложить оптоволоконный или даже телефонный кабель. В лабораторных испытаниях была достигнута скорость в 50 Мбит/с., сообщили CNews в «Радиосвязи».

Также «Гроза-1.5» может функционировать и в режиме радиорелейной связи. В этом случае скорость передачи данных достигнет 155 Мбит/с.

Представители «Радиосвязи» сообщили CNews, что в других странах есть свои аналоги «Грозы-1.5». Например, подобную технологию связи развивают в США, но немного по другому пути. Если в России делают ставку на малую мощность и малые размеры антенны, то в США, напротив, выпускают системы максимальной мощности с максимальным диаметром тарелок.

Очень полезное устройство

За счет своих особенностей «Гроза-1.5» будет использоваться для обеспечения связи в первую очередь в трудносдоступных и малонаселенных районах. Также она рассчитана на работу в горах, вдоль береговых линий и на Крайнем Севере.

Тот факт, что станции способны обеспечивать устойчивую связь на расстоянии до 210 км, открывает широкие возможности их применения вдоль транспортных магистралей. Это, в том числе, автомобильные дороги, включая федеральные трассы, и железнодорожные перегоны протяженностью в десятки и сотни километров.

Еще один вариант использования «Грозы-1.5» – это связь с промышленными объектами, находящимися на значительном удалении, а также на самих этих объектах.

Электронные компоненты станции и высокоскоростной модем

«Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности, – сообщил CNews генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галлеев. – Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за один-два года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов».

Первый шаг сделан

К моменту выхода материала «Радиосвязь» успела собрать 20 станций тропосферной связи. Другими словами, это 10 полноценных комплектов, по две станции на каждый.

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Как сообщили CNews представители «Радиосвязи», при нынешних условиях производство готово выпускать 100 систем в год. В перспективе этот объем может быть увеличен до 300, но все будет зависеть от потребностей заказчиков.

На момент публикации материала «Грозу-1.5» нельзя было считать импортонезависимым проектом. Доля российских комплектующих в системе составляет примерно 50%, а в модеме – 20%.

Покупатели и стоимость

В «Радиосвязи» сообщили CNews, что первые заказчики на комплекты «Грозы-1.5» уже есть. Это компании преимущественно из добывающих отраслей, в том числе нефтяной. По предположению ФРП, основными потребителями продукции станут операторы связи, органы государственной власти, энергетические, нефтяные и газовые компании. Помимо российских предприятий, интерес к проекту проявили компании из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Мьянмы и Вьетнама.

Также возможности «Грозы-1.5» может оценить и российская армия. «Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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В плане сфер использования комплекс «Гроза-1.5» действительно универсален. Согласно сайту «Росэлектроники», он может использоваться «как в гражданских целях, так и в интересах Минобороны, ФСБ и других силовых структур».

Стоимость одной станции составляет в пределах 5 млн руб., сообщили CNews в «Радиосвязи». Полный комплект обойдется в 10 млн руб. Предельный срок окупаемости равен двум годам, но в отдельных случаях может составить в районе шести-восьми месяцев. По сравнению с системами радиорелейной связи, включая их инфраструктуру, эти системы дешевле как минимум на порядок, уточнили в компании.

Самыми первыми пользователями новой станции «Гроза-1.5» стали несколько и инфраструктурных объектов на территории Красноярского края, включая фельдшерско-акушерский пункт. Они участвовали в пилотном ее тестировании. Также работа «Грозы-1.5» была реализована на 50-километровом участке между населенными пунктами.

Специфика деятельности НПП «Радиосвязь»

Отправной точкой для отсчета истории НПП «Радиосвязи» можно считать 1908 г., то есть времена царской России. В тот год в Петербурге появилось «Общество беспроволочных телефонов и телеграфов системы С. М. Айзенштейна». Оно стало первой в Империи отечественной компанией, освоившей разработку и промышленное производство радиотехнической продукции.

После Октябрьской Революции 1917 г. предприятие претерпело ряд преобразований, а в 1941 г. после начала войны было эвакуировано в Краноярск, где в последующие годы также неоднократно трансформировалось, меняя названия и корректируя специфику произодста.

Сегодня «Радиосвязь» позиционирует себя в качестве отечественного лидера разработки и выпуска наземных средств связи. «Объединив в своем составе современные высокотехнологичные производственные мощности серийного завода, научно-исследовательского института, высококвалифицированный персонал, предприятие выпускает изделия, которые по основным характеристикам на равных конкурируют с лучшими мировыми аналогами, а по некоторым характеристикам превосходят их, — говорится на сайте НПП. — По большинству изделий, из-за их сложности, предприятие является единственным поставщиком продукции».

«Радиосвязь», по собственным заверениям, осуществляет разработку и изготовление наземных станций спутниковой и тропосферной связи, систем и аппаратуры фазовой навигации, угломерных навигационных комплексов и спутниковых систем для государственных и коммерческих заказчиков.

«Специалисты предприятия при разработке изделий используют современные методы передачи информации и методы борьбы с помехами, — отмечает НПП. — Созданные предприятием изделия имеют повышенную пропускную способность, надежность, улучшенные массогабаритные характеристики, расширенные функциональные возможности, устойчивы к преднамеренным помехам. Работа предприятия направлена на повышение оборонного потенциала и социально-экономическое развитие страны».