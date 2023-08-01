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Фальсификация Fake, Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация Недостоверная информация

Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация


01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года

м числе нелегально использовали бренд «Столото». Из них 7018 пришлось на мошеннические сайты, 252 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 87 — мобильные приложения, также
31.07.2023 «РТК-Солар»: количество фейковых приложений, маскирующихся под популярные сервисы, увеличилось на 34%

можно столкнуться, а избыточное количество положительных может сигнализировать о том, что они тоже фейковые, поскольку злоумышленники знают, что рейтинг и отзывы играют большую роль при выборе
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion

как «лжеисполнитель» инсценированного поджога дачного строения Вячеслава Симоненко, дал следствию признательные показания и полностью подтвердил, что он совершил заведомо ложный донос и участвовал в фальсификации доказательств из корыстных побуждений. В поджоге он участия не принимал, был ли этот поджог вообще ему не известно, т.к. в то время он находился в ДНР, где проходил службу в одном
04.03.2022 Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек

я в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю,
30.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами

ателей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперск
28.04.2020 Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе

перт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19. Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Одна
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей

ероприятия был посвящен обсуждению законов о фейковых новостях и об оскорблении власти в интернете. Закон о фейковых новостях Напомним, закон о фейковых новостях был подписан президентом
25.01.2019 Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете

пространения «фейковых» новостей - вводится и для СМИ. Госдума проголосовала за штрафы и аресты за «фейковые» новости и оскорбления власти в интернете Одновременно в статью 13.15 КоАП - «Злоупо
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов

дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват». Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов, будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с ц
05.12.2017 First Line Software разработала ПО для обнаружения фейковых новостей в соцмедиа

а с центром инноваций Университета Лейдена (Нидерланды) разработала прототип системы, детектирующей недостоверную информацию в социальных сетях.Сервис CredibleU призван анализировать ссылки в T
12.12.2014 Роскомнадзор: «Фейковые» аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных

Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются примером нарушения закона о персональных данных, говорится на странице ведомства в Facebook. «Когда персональные данные другого человека, будь то

30.05.2013 Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела

мы Topol-Mailer и др. Эксперт Раев установил, что все четыре подписи были сделаны одним лицом. Защита заподозрила, что подписи поставил следователь Сергей Дадинский, который и вел это дело. Признание фальсификации протоколов осмотра делает незаконным собранные следственные материалы и ставит под сомнение возможность дальнейшего проведения процесса. Точного ответа на вопрос о том, чьи это по
18.04.2011 Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан»

спрашивали, почему «GSM-Казахстан» не платит дивиденды, нам отвечали, что компания имеет просроченную задолженность, - говорит источник в Cukurova. - Теперь мы поняли, что деньги были похищены путем фальсификации платежей: компания платила шведскому поставщику Ericsson за услуги, которые не оказывались». Представитель «GSM-Кахастан» был недоступен для комментариев. В Ericsson заверяют, что
30.11.2009 История России: проблемы фальсификации

н Дождиков, кандидат политических наук, зам. директора НИИ МГГУ им Шолохова. Участники отметили важность подписания президентом России Дмитрием Медведевым Указа о создании комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. По мнению учёных, если фальсификаторам истории не поставить заслон сейчас, то через 200 лет историю XX века, в частности период Холодной войны и

08.09.2009 Фальсифицированное признание Нейла Армстронга о фальсификации программы "Аполлон" получило распространение

Как сообщает BВС, два печатных издания, выходящие в Бангладеш, распространили сообщение о признании Нейлом Армстронгом факта фальсификации лунной программы "Аполлон" NASA. В нём бывший астронавт NASA, официально считающийся первым землянином, ступившим на поверхность Луны, якобы признавался в том, что вся лунная прог
19.06.2009 Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, знают ли россияне о создании президентом Д.Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, как оценивают эту меру, и какие события отечественной истории, по мнению наших сограждан, нуждаются в защите от фальсификации и искажения. 41% россиян уже информир
27.08.2008 Реклама iPhone содержит недостоверную информацию

По мнению пользователей, телевизионная реклама Apple iPhone содержит недостоверную информацию и вводит в заблуждение. Британская комиссия по рекламным стандартам (Advertising Standards Authority – ASA) получила как минимум две жалобы по этому поводу, сообщает BB
04.02.1999 Microsoft обвиняют в фальсификации видеоматериалов

Суд США обвинил корпорацию Microsoft в фальсификации видеоматериала, свидетельствующего о возникновении серьезных проблем в работе Windows 98 после разделения браузера Internet Explorer и ОС. Во время просмотра видеозаписи в суде в

04.02.1999 Microsoft обвиняют в фальсификации видеоматериалов

Суд США обвинил корпорацию Microsoft в фальсификации видеоматериала, свидетельствующего о возникновении серьезных проблем в работе Windows 98 после разделения браузера Internet Explorer и ОС. Во время просмотра видеозаписи в суде в


Публикаций - 464, упоминаний - 518

Фальсификация и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 565 38
Google LLC 11530 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4671 31
Microsoft Corporation 24303 29
Telegram Group 1665 19
Yandex - Яндекс 6792 15
Apple Inc 11808 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3529 15
Meta Platforms - Facebook 4400 14
Ростелеком 9376 13
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1129 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1320 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 787 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11543 12
Amazon Inc - Amazon.com 2938 11
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 10
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 10
Check Point Software Technologies 743 9
МегаФон 8231 8
IBM - International Business Machines Corp 9386 7
X Corp - Twitter 2830 7
Oracle Corporation 6584 7
Cisco Systems 5052 7
Intel Corporation 12017 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2789 6
InfoWatch - Инфовотч 978 6
Google Russia - Гугл Россия 161 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8548 6
VK - Mail.ru Group 3312 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 522 5
S8 Capital - С8 Капитал 21 5
PayPal 654 5
GitHub 733 5
AMD - Advanced Micro Devices 4081 5
Цифра ГК 2337 5
AnyDesk Software GmbH 21 5
Adobe Systems 1535 4
Gen Digital - Avast Software 171 4
DataArt - DataArt Enterprises 69 4
TeamViewer 105 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 10
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 551 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 9
Assist - Ассист 208 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 733 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1200 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1205 5
Лента - Сеть розничной торговли 1986 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2148 4
LinkedIn 621 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1081 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
ГПБ - Газпромбанк 1048 4
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 117 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 468 4
Почта России ПАО 2060 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Unsplash 453 4
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 39 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 3
Walmart - Wal-Mart Stores 374 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 428 3
Visa International 1939 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 122 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 568 3
Bank of America - Банк Америки 259 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 253 3
Резонанс НПП 362 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6875 3
Ланит - re:Store - Рестор 170 3
Альфа-Банк 1706 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 3
РЖД - Российские железные дороги 1833 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 898 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 477 2
Tesla Motors 379 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 32
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5258 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 24
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1163 6
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ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 5
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 161 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 267 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2368 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1142 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1434 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1803 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 10
Единая Россия - Политическая партия 287 6
АФТ - Ассоциация Финтех 129 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
OpenChain 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 201 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 6 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
Демократическая политическая партия США 112 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
Linux Foundation 180 1
ЛДПР 104 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 113 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 24283 29
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1430 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23255 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19883 25
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5734 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12077 23
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1824 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11402 22
Google YouTube - Видеохостинг 2626 22
Microsoft Windows 15285 21
Google Android 13646 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4820 19
Google Play - Google Store - Android Market 3203 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4041 13
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 18 13
Apple iOS 7500 12
WhatsApp Messenger 1029 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6941 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 31 10
Microsoft Edge - браузер 1977 8
Apple - App Store 2814 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 519 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1713 7
Google Chrome - браузер 1516 7
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 372 7
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 495 6
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Microsoft Office Excel 1161 5
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Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 530 5
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Врублевский Павел 95 10
Вураско Александр 21 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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