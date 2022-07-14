«Лжеисполнитель» Георгий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion

Официальный комментарий:

Григорий Жеренов, известный как «лжеисполнитель» инсценированного поджога дачного строения Вячеслава Симоненко, дал следствию признательные показания и полностью подтвердил, что он совершил заведомо ложный донос и участвовал в фальсификации доказательств из корыстных побуждений. В поджоге он участия не принимал, был ли этот поджог вообще ему не известно, т.к. в то время он находился в ДНР, где проходил службу в одном из спецподразделений до 2020 г., после чего приехал в Москву.

Совершив ложный донос и дав ложные показания по делу, он действовал в составе организованной преступной группы, в которую входил следователь СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве Алексей Неснов, Вячеслав Симоненко, иные установленные следствием лица, объявленные в международный розыск и заочно привлеченные в качестве обвиняемых за совершение преступлений против правосудия и иных тяжких преступлений, а также иные неустановленный лица. Их целью было инициирование по ложному доносу Григория Жеренова уголовного преследования потерпевших совладельцев Merlion и топ менеджера компании Бориса Левина по факту якобы имевшего место покушения на убийство Вячеслава Симоненко. Для этого участниками преступной группы, в том числе и лично Жереновым, были сфальсифицированы доказательства обвинения, на основании которых потерпевшие в течение полутора лет привлекались в качестве обвиняемых в покушении на совершение особо тяжкого преступления и им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в последствии была изменена на более мягкую, т.к. следствием были получены достаточные доказательства, указывающие на то, что события преступления, которое им инкриминируется, не было на самом деле, а доказательства обвинения сфальсифицированы.

13 июля 2022 года Басманный районный суд г. Москвы продлил срок содержания в СИЗО до восьми месяцев, т.е. до 18 октября 2022 г. ему и Вячеславу Симоненко. Срок предварительного расследования по делу продлен до 16 ноября 2022 г.

Адвокат потерпевших Г. Поспелов.

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Уголовное дело в отношении Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и Бориса Левина было прекращено 17 февраля 2022 г. в связи с отсутствием события инкриминируемых им преступлений по п. 1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, т.е. по реабилитирующим их основаниям. Позиция защиты о незаконности их уголовного преследования в результате противоправных действий организованной группы лиц, была доказана и полностью подтверждена полученными по делу доказательствами. Участники этой организованной преступной группы установлены и в отношении них ведется уголовное преследование. В настоящее время в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных, ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.4 159 (мошенничество группой лиц в особо крупном размере), ч.3 ст. 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком и об особо тяжком преступлении), ч.3 ст. 306 (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения), ч.2 ст. 307 (заведомо ложные показания потерпевшего, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч.5 ст. 128.1 (клевета с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлении), ч.3 ст.298.1 (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя или иных лиц, участвующих в отправлении правосудия с обвинением их в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч.3 ст.299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления) УК РФ. Дело находится в производстве Управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов Главного следственного управления СК России.

Бывший, так называемый «потерпевший» Вячеслав Симоненко, обвинявший Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и Бориса Левина в организации покушения на его убийство и убийство членов его семьи, следственными органами был изобличен и привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу за совершение преступлений против правосудия, предусмотренных ч.3 ст.303 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком и об особо тяжком преступлении), ч.3 ст.306 (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения) и ч.2 ст. 307 (заведомо ложные показания потерпевшего, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК РФ. 21 февраля 2022 г. в отношении него Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

18 февраля 2022 г. был привлечен в качестве обвиняемого по ч.5 ст.33, ч.3 ст. 303 УК РФ (пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении) и Григорий Жеренов – «лжеисполнитель», совершивший ложный донос в ФСБ России, на основании которого было возбуждено уголовное дело и незаконно привлечены в качестве обвиняемых совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ менеджер компании Борис Левин. 19 февраля 2022 г. и ему избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО.