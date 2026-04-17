Ассоциация туропера́торов России (АТОР) – некоммерческое отраслевое объединение, защищающее интересы туроператорского сообщества, предоставляющее ему правовую и информационную поддержку. В АТОР входят крупнейшие компании-туроператоры из различных регионов России. Они обеспечивают более 90 % всего выездного потока из России, более 70 % въездного и более 80 % внутреннего туристического потока. Все члены АТОР внесены в Единый федеральный реестр туроператоров России и имеют страховую гарантию. АТОР учреждена 18 января 2007 г. в Москве. В период с 2009 по апрель 2022 гг. АТОР являлась ассоциированным членом Всемирной туристской организации (UNWTO).