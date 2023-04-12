К новому туристическому сезону МТС запустила онлайн-гид по Калининградской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Калининградской области. Цифровой гид от МТС Travel будет приходить путешественникам в приветственном SMS-сообщении. Он поможет туристам сориентироваться в местных достопримечательностях и познакомит с особенностями Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В гиде собрана информация о знаковых местах региона, традиционных блюдах местной кухни и необычных туристических маршрутах. Гости Калининграда и области узнают, где можно подняться на маяк или спикировать в шлюз, как побывать в тевтонском замке XIIII века, найдут, где обитает семейство Хомлинов и в какой башне жил Звездочет из «Красной Шапочки». Путеводитель также расскажет, почему лес в месте съемок сериала «Коса» называется танцующим, и куда ехать, чтобы зачекиниться в самой западной точке России. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о самых интересных современных музеях и старинной архитектуре, наиболее привлекательные локации для отдыха на берегу моря или Выштенецкого озера, обзор местной кухни.

«Туризм и Калининградская область понятия неразделимые – по данным Ассоциации туроператоров России в прошлом году наш регион посетило почти 2 млн человек. Уже несколько лет в области работают цифровые помощники МТС для путешественников – аудиогид по «кошачьему» маршруту в Зеленоградске и VR-экскурсия в Визит-центре на Куршской Косе, моделирующая полет птиц-обитателей Национального парка. С помощью нашего сервиса МТС Travel гости смогут удобно и безопасно бронировать, и оплачивать жилье в разных городах области, а новый онлайн-путеводитель поможет сориентироваться в достопримечательностях и тонкостях местного туризма. А для того, чтобы гостей региона встречала качественная связь и быстрый интернет, мы активно обновляем сеть по всей территории Калининградской области», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Калининградской области, подборками маршрутов, материалами об истории и культуре региона и рекомендациями туристов и местных экспертов.

Воспользоваться гидом МТС Travel с мобильных устройств могут абоненты других операторов.

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МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик», сервис бронирования отелей с более 50 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.