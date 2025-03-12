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Оплата по QR будет доступна клиентам Сбербанка в Турции

Сбербанк проводит тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в «Сбербанк Онлайн». Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.

Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

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Турция остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 г. поток российских туристов в эту страну увеличился на 6,3%, составив 6,7 млн визитов.

Ранее Сбербанк внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 г — расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты.

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