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Сочи парк отель



17.04.2025 Wone IT автоматизировала работу службы заселения в «Сочи Парк Отеле» с помощью решения Wroomify 2
31.07.2023 Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков 1
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Сочи парк отель и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 91 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 55 1
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Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 43 1
Wone IT - Wroomify 2 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1836 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1596 1
Абхазия - Республика 172 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6443 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 651 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1774 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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