Wone IT автоматизировала работу службы заселения в «Сочи Парк Отеле» с помощью решения Wroomify

Wone IT объявляет о завершении проекта по внедрению решения Wroomify в «Сочи Парк Отеле». В ходе интеграции удалось упростить и автоматизировать процесс регистрации и заселения гостей. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

«Сочи Парк Отель» принимает более 1 млн туристов ежегодно. Одномоментный приезд групп туристов по 200 и более человек традиционно создает повышенную нагрузку на службу приема и размещения. «Сочи Парк Отелю» с номерным фондом 2880 комнат необходимо было решение для повышения качества обслуживания и оптимизации работы сотрудников. Компания Wone IT предложила интегрировать собственную разработку — систему самостоятельного заселения Wroomify.

Это экосистема, охватывающая множество задач, с которыми сталкиваются отельеры. Wroomify включает в себя функции self check-in, а также дополнительные модули, такие как контроль выдачи инвентаря и распознавание документов с использованием технологий искусственного интеллекта. Решение не требует замены системы управления отелем и не приводит к остановке бизнес-процессов.

Реализация процесса самостоятельного заселения в отеле стала одной из самых сложных задач, поскольку обработка персональных данных гостей четко регламентируется законодательством. Полностью автоматизировать регистрацию невозможно, поэтому команда Wone IT разработала оптимальное решение, распределив функции между системой Wroomify и персоналом отеля. Теперь гости могут проходить регистрацию удаленно в веб-приложении или через установленный в отеле терминал самообслуживания. Сотрудникам остается лишь подтверждать личность и сверять документы с поступившими данными в PMS.

Эксперты Wone IT интегрировали работу Wroomify с системой управления отелем (PMS) и оптимизировали бизнес-процессы. Модуль на основе искусственного интеллекта распознает отсканированные документы, включая рукописный текст, и автоматически вводит данные в PMS, значительно упрощая процесс и сводя к нулю вероятность ошибок. Также внедрена функция автоматической передачи информации о гостях в систему миграционно-регистрационного учета. Персоналу достаточно сверить данные и нажатием одной кнопки передать все необходимые сведения.

В ходе реализации проекта в «Сочи Парк Отеле» была выявлена необходимость внедрения модуля учета инвентаря. В результате реализована возможность аренды пляжных полотенец с использованием ключ-карт, выдаваемых при заселении.

Все работы по интеграции решения заняли восемь месяцев.