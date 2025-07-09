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Запущен официальный сайт «Серебряное ожерелье России»

Сайт серебряноеожерельероссии.рф запущен восьмого июля и доступен на русском и английском языках. На нем собрана информация о туризме в 11 регионах Северо-Западного федерального округа, входящих в проект «Серебряное ожерелье России». Об этом CNews сообщили представители ЦСР.

Пользователям будут доступны карты регионов, описания туров и маршрутов, полезные ссылки туроператоров, гостиниц и ресторанов, актуальные новости туристического проекта, анонсы уникальных событий в регионах, впечатления звезд и знаменитостей.

«Сайт — не просто визитная карточка. Он станет удобным навигатором туристов по “Серебряному ожерелью”. Он будет полезен как бывалым путешественникам, так и новичкам — кто только присматривает новые впечатляющие маршруты. Для СМИ сайт станет источником достоверной информации проекта и эксклюзивов, безусловно будет полезен властям региона и представителям туриндустрии», — сказала руководитель проектного офиса «Серебряное ожерелье России» ЦСР и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Серебряное ожерелье России» — туристический проект, запущенный в 2012 г. по предложению Президента. Это не только географическое, но и культурное «ожерелье», объединяющее памятники архитектуры, древние города, уникальные природные объекты и традиции местных народов. Проект состоит из 1,3 тыс. маршрутов и объединяет исторические города и регионы Северо-Запада страны, где сохранились старинные здания, культурные традиции и природные достопримечательности, включая объекты ЮНЕСКО.

«Серебряное ожерелье России» объединяет все регионы Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

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