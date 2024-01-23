«Сбер»: мошенники обманывают компании, создавая фейковые аккаунты директоров в мессенджерах

«Сбер» зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.

Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз (приветствие, вопрос) «руководитель» даёт поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчинённый не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов — людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах. «Сбер» успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества. Но я хочу ещё раз попросить наших корпоративных клиентов быть более бдительными, внимательными и при получении таких сообщений задавать себе вопросы: почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нём скрыты данные, почему директор странно к вам обратился. Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече».