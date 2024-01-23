Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Сбер»: мошенники обманывают компании, создавая фейковые аккаунты директоров в мессенджерах

«Сбер» зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта.

Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз (приветствие, вопрос) «руководитель» даёт поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчинённый не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов — людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах. «Сбер» успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества. Но я хочу ещё раз попросить наших корпоративных клиентов быть более бдительными, внимательными и при получении таких сообщений задавать себе вопросы: почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нём скрыты данные, почему директор странно к вам обратился. Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече».

«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков
CNews Analytics

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

Россиян спасают от спама и мошенников. Запущен новый сервис защиты от опасных входящих звонков. Опрос

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще