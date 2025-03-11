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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170401
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Белое движение Белое дело Белая идея


11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний 1
04.10.2024 Скоростной интернет «МегаФона» впервые появился в шести омских селах 1
16.01.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве 1
07.11.2008 1917: новые аспекты восприятия 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Белое движение и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9011 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
РГВА - Российский государственный военный архив 8 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Оцифровка - Digitization 4596 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7852 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8335 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16088 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1042 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5682 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24660 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
Архивный фонд РФ 101 1
ЭЛАР ПланСкан 116 1
Беззубкин Игорь 23 1
Базанова Марина 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 2
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Россия - СФО - Омская область 680 1
Европа 21831 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1160 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 2
Социализм 58 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10030 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1599 1
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 20 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 58 1
Гражданская война 164 1
НКО - Некоммерческая организация 509 1
День согласия и примирения - официальное название праздника в РФ 7 ноября c 1996 года по 2004 год 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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