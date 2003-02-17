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Intel Pentium 4 Northwood Серия микропроцессоров
СОБЫТИЯ
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|17.02.2003
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Rover Computers выпустил мобильные компьютеры на базе нового Intel Pentium 4-M
Одновременно с выпуском корпорацией Intel новой модификации мобильного процессора Intel Pentium 4-M с тактовой частотой 2,4 ГГц компания Rover Computers приступила к производству и продаже мобильных компьютеров на базе этого самого производительного на сегодняшний день мобильного
|09.09.2002
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Процессоры Pentium 4-M будут выпускаться дольше, чем ожидалось
Intel снова изменила планы относительно процессоров для мобильных компьютеров. Ранее ожидалось, что процессоры на ядре Banias вытеснят с рынка процессоры Pentium 4-M в следующем году. Однако некоторые источники сообщили, что компания продолжит выпускать процессоры Pentium 4 с более высокими тактовыми частотами в течение 2003 года, и, следователь
|31.07.2002
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Процессоры Pentium 4-M 1,4 и 1,5 ГГц снимаются с производства
Казалось, Intel запустила в производство новые мобильные процессоры Pentium 4-M не так давно. Однако официальное заявление компании гласит, что самые медленные модели этого семейства будут сняты с конвейера. Представители компании утверждают, что с 18 июля начи
|26.07.2002
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Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
ение американской компании IBM представило новый ноутбук 2658-CHJ серии ThinkPad R32. Ноутбук IBM ThinkPad R32 2658-CHJ, построенный на основе чипсета Intel 845MP, оснащен мобильным процессором Intel Pentium 4-M, жидкокристаллическим 14,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 х 768 (XGA), графическим контроллером ATI MOBILITY RADEON с видеопамятью объемом 16 Мб, оперативной памятью DDR PC210
|18.07.2002
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Переходник Socket 423/478 получил поддержку Northwood
Как известно, переходник МН-P4 (также известный как PL-P4/W), объявленный в апреле PowerLeap, имел один очень существенный недостаток: он не поддерживал процессоры Pentium 4 на 0,13 мкм ядре Northwood. Теперь компания улучшила ситуацию, анонсировав улучшенную модификацию переходника PL-P4/N, которая поддерживает процессоры Pentium 4 на ядре Northwood. Помимо этого, он также
|12.07.2002
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Intel планирует перевести процессоры P4 Celeron на ядро Northwood
Производитель процессоров Intel тестирует процессоры Celeron с 400-мегагерцовой шиной, основанные на 130-нанометровом ядре Northwood, а не 180-нанометровом Willamette. Согласно некоторым источникам, существуют процессоры, маркированные "строго конфиденциально", которые используют ядро на 1,5 В и оснащены кэшем 512
|27.04.2002
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Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет
мобильных ПК, которые дают пользователям возможность работы с приложениями, насыщенными музыкой, фото и видео. Это событие значительно расширяет спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Intel Pentium 4-M и делает мобильные ПК этого класса более доступными для пользователей всего мира. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,80, 1,50 и 1,40 ГГц сопровож
|24.04.2002
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Intel: 3 новых мобильных процессора Pentium 4-M
Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц сопровождается выпуском более 30 новых моделей ноутбуков - от полноразмерных до тонких и легких, ориентированных как на деловых людей, так и
|24.04.2002
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Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц
23 апреля корпорация Intel представила три новых процессора для мобильных ПК - Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц, которые расширяют спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Pentium 4-M. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с такт
|24.04.2002
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Gateway представила новые ноутбуки на базе Pentium 4-M
: высокопроизводительную модель Gateway 600, способную заменить настольный ПК, и легкую Gateway 450. Обе модели имеют новый "платиновый" дизайн Gateway и используют новейший мобильный процессор Intel Pentium 4-M с тактовой частотой 1,6 или 1,7 ГГц и в будущем будут поддерживать более быстрые процессоры. Покупатели могут выбрать одну из нескольких конфигурацию с разными характеристиками, вкл
|28.03.2002
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Intel снизит цены на мобильные процессоры Pentium 4-M
Как ожидается, в мае корпорация Intel намерена значительно снизить цены на мобильные процессоры Pentium 4-M. Как сообщает тайваньский ежедневник DigiTimes, Intel сократит разницу в цене между процессорами P4 для ПК и мобильными P4-M с одинаковой тактовой частотой приблизительно на $50-90.
|27.03.2002
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НПФ "Версия" выпустила первый украинский ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M
Представительство компании Intel в России и СНГ и украинская научно-производственная фирма (НПФ) "Версия" объявили о выпуске первой украинской модели ноутбука на базе процессора Intel Pentium 4-M. Данный процессор Intel является на сегодняшний день самым быстродействующим ядром для мобильных персональных компьютеров компании. По сравнению со своим предшественником (Pentium I
|14.03.2002
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Dell представила ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M - Dell Latitude C840
Корпорация Dell представила новый ноутбук на базе мобильного процессора Intel Pentium 4-M. Модель Dell Latitude C840 оснащена антенной для беспроводной связи, новым графическим контроллером Nvidia GeForce4 440 Go, имеет большой 15-дюймовый экран с высоким разрешением и ш
|04.03.2002
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Intel выпустила Pentium 4-M 1,7 ГГц
ки новых процессоров и наборов микросхем начались во всех регионах мира, а созданные на их основе системы уже сегодня можно приобрести у ведущих производителей ПК. На сегодняшний день процессор Intel Pentium 4-M с тактовой частотой 1,7 ГГц является самым быстродействующим процессором Intel для мобильных персональных компьютеров. По сравнению с более ранним процессором Intel Pentium III-M дл
|08.02.2002
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Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы
В апреле же Intel представит 1,70 ГГц, 1,60 ГГц, 1,50 ГГц и 1,40 ГГц Pentium 4-M, которые будут позиционироваться как решения для разных секторов рынка ноутбуков.
|08.02.2002
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Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы
В апреле же Intel представит 1,70 ГГц, 1,60 ГГц, 1,50 ГГц и 1,40 ГГц Pentium 4-M, которые будут позиционироваться как решения для разных секторов рынка ноутбуков.
|27.02.2001
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Компания Intel продемонстрировала прототип процессора Northwood
6 февраля по 1 марта 2001 года, представила прототип следующего процессора из семейства Pentium 4 - Northwood. Новый Pentium 4 Northwood (предыдущее название - Willamette-478) будет прои
|27.02.2001
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Intel продемонстрировала прототип нового процессора Northwood
Новый Pentium 4 Northwood (предыдущее название этой модели - Willamette-478) будет производится с соблюдением
|11.08.2000
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Intel готовит процессоры Northwood и Timna к выпуску в 2001 году
тактовой частотой 1,4 ГГц, и он будет первым в очереди новинок, которые ждут покупателей в ближайшие 16 месяцев. Ближе к концу третьего квартала 2001 года компания выпустит процессор с кодовым именем Northwood, который будет продвинутой версией Pentium4. Примерно в середине 2001 года, Intel намерена выпустить на рынок процессор Tualatin, версию процессора Pentium III, выполненным по нормати
Intel Pentium 4 Northwood и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1574 2
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 696 1
|DigiTimes - Издание 1334 9
|Inquirer 463 8
|X-Bit Labs 83 6
|Microprocessor Report 10 2
|ExtremeTech 40 2
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 236 1
|The Register - The Register Hardware 1810 1
|DRAMeXchange 42 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 553 1
|Wired - Издание 278 1
|Чудо техники 60 1
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|MacWorld 134 1
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