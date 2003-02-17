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Intel Pentium 4 Northwood
Серия микропроцессоров
Публикаций - 97, упоминаний - 173
Intel Pentium 4 Northwood упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony Music Entertainment 140 2
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 1
|Jaguar Cars 110 1
|DuPont 94 1
|БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 42 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 2
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 1
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 2
|Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
|CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
|DigiTimes - Издание 1282 9
|Inquirer 462 8
|X-Bit Labs 78 5
|The Register 1270 1
|CNET - Издание 1577 1
|Wired - Издание 210 1
|New Scientist 1447 1
|MacWorld 136 1
|Silicon 450 1
|Ananova 249 1
|IDC - International Data Corporation 4568 3
|Mercury Research 61 3
|IBM Research 107 2
|Gartner 3265 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 119 1
|Forrester Research 800 1
|Gartner Dataquest 340 1
|In-Stat/MDR 63 1
|Nikkei Market Access (NMA) 53 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 791 1
|NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru