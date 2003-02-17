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Intel Pentium 4 Northwood
Серия микропроцессоров



17.02.2003 Rover Computers выпустил мобильные компьютеры на базе нового Intel Pentium 4-M
09.09.2002 Процессоры Pentium 4-M будут выпускаться дольше, чем ожидалось
31.07.2002 Процессоры Pentium 4-M 1,4 и 1,5 ГГц снимаются с производства
18.07.2002 Переходник Socket 423/478 получил поддержку Northwood
12.07.2002 Intel планирует перевести процессоры P4 Celeron на ядро Northwood
24.04.2002 Intel: 3 новых мобильных процессора Pentium 4-M
24.04.2002 Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц
24.04.2002 Gateway представила новые ноутбуки на базе Pentium 4-M
28.03.2002 Intel снизит цены на мобильные процессоры Pentium 4-M
27.03.2002 НПФ "Версия" выпустила первый украинский ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M
14.03.2002 Dell представила ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M - Dell Latitude C840
04.03.2002 Intel выпустила Pentium 4-M 1,7 ГГц
27.02.2001 Компания Intel продемонстрировала прототип процессора Northwood
27.02.2001 Intel продемонстрировала прототип нового процессора Northwood
11.08.2000 Intel готовит процессоры Northwood и Timna к выпуску в 2001 году

Публикаций - 97, упоминаний - 173

Intel Pentium 4 Northwood упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11016 86
AMD - Advanced Micro Devices 3549 22
Microsoft Corporation 22010 16
IBM - International Business Machines Corp 8810 14
HP Compaq Computer Corp 1901 13
Dell EMC 4640 12
Toshiba Corporation 2830 11
HP - Hewlett-Packard 3583 11
Sony 6085 10
NEC 1731 9
Dell Technologies - Dell Computer 845 7
Nvidia Corp 3058 7
Acer Group 2266 7
Merlion iRU - Деловой офис 210 7
Lenovo Motorola 3441 7
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 6
Fujitsu 1880 6
HP Inc. 5238 5
AMD Graphics Product Group - ATI 869 5
Rover - RoverComputers 382 4
Sony Electronics 75 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1763 4
Samsung Electronics 9136 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5371 4
Philips 1924 3
Rambus 242 3
Apple Inc 10380 3
Pioneer Corporation 402 3
TDK 107 3
Casio 325 3
Siemens AG - Siemens Group 2269 2
Белтелеком 58 2
Quanta Computer 202 2
JVC Kenwood 388 2
Sanyo Electric 333 2
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 33 2
SAP SE 4415 2
SAS Institute 798 2
Iiyama 80 2
Формоза - Formoza 154 2
Sony Music Entertainment 140 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 1
Jaguar Cars 110 1
DuPont 94 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 42 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3692 32
DDR - Double data rate 2099 30
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2878 23
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 23
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 22
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 17
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 847 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6384 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 14
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3647 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10208 11
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 561 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6136 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 9
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3346 7
RDRAM - Rambus DRAM 89 7
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 654 6
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1349 5
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 599 5
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 256 5
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 93 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6687 5
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 102 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3029 4
WMA - Windows Media Audio 932 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 534 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 4
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 4
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 531 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 503 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1099 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4977 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 872 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 502 3
SSE2 - Streaming SIMD Extensions 2 - потоковое SIMD-расширение процессора 28 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 600 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1484 59
Intel Celeron - Серия процессоров 920 26
Intel Pentium III 718 22
Microsoft Windows XP 2379 15
AMD Athlon - серия микропроцессоров 752 14
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 11
Intel Enhanced SpeedStep 101 9
AMD Mobility Radeon 223 9
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 590 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1206 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 348 6
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 429 5
AMD Duron 121 5
Microsoft Windows 10 11197 4
Microsoft Windows 1901 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 92 4
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 4
Linux OS 7436 3
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 130 3
Microsoft Windows 2000 1061 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 492 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 3
Intel PRO - серия адаптеров 79 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 3
Intel - StrongARM - 96 3
Intel Extreme Graphics 47 3
Dell Latitude - Серия ноутбуков 136 2
Microsoft Office 3179 2
Oracle Java - язык программирования 2501 2
Microsoft Windows Media Player 525 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 2
Adobe Acrobat Reader 279 2
IBM PC DOS 34 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 566 2
Sinclair ZX Spectrum 23 2
ЭОС Дело СЭД 1697 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд 27 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
Allen Paul - Аллен Пол 118 1
Малафеев Андрей 51 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Толстой Лев 34 1
Ксенин Алекс 311 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
Макаров Иван 29 1
Гребень Андрей 6 1
Янычев Сергей 5 1
Рюрик Иван (Грозный) 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 20
Россия - Российская федерация - РФ 101113 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 17
Япония 9482 12
Европа 9822 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 7
Азия - Азиатский регион 3484 7
США - Калифорния 3352 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10777 5
США - Калифорния - Саннивейл 68 5
Америка Северная 2631 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2149 4
Того - Тоголезская Республика 8092 4
Ближний Восток 2524 4
Беларусь - Белоруссия 3340 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1650 4
Прибалтика - Балтия 1201 3
Африка - Африканский регион 2765 3
Нидерланды - Амстердам 501 3
Китай - Тайвань 1611 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 2
Европа Западная 1324 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 2
Ирландия - Республика 815 2
Европа Центральная 255 2
Украина 5841 2
Индия - Республика 4159 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 2
Украина - Киев 912 2
США - Нью-Йорк 2591 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 2
Америка Южная 676 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1200 2
США - Оклахома 67 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 645 1
Америка 1946 1
Дания - Королевство 894 1
Испания - Королевство 2752 1
Закон Мура - Moore's law 194 2
Русский язык 3847 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 148 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5123 1
DigiTimes - Издание 1282 9
Inquirer 462 8
X-Bit Labs 78 5
The Register 1270 1
CNET - Издание 1577 1
Wired - Издание 210 1
New Scientist 1447 1
MacWorld 136 1
Silicon 450 1
Ananova 249 1
IDC - International Data Corporation 4568 3
Mercury Research 61 3
IBM Research 107 2
Gartner 3265 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 119 1
Forrester Research 800 1
Gartner Dataquest 340 1
In-Stat/MDR 63 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 791 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
CeBIT 453 5
Intel Developer Forum - IDF 248 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 218 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
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