Intel Pentium 4 Northwood

Rover Computers выпустил мобильные компьютеры на базе нового Intel Pentium 4-M Одновременно с выпуском корпорацией Intel новой модификации мобильного процессора Intel Pentium 4-M с тактовой частотой 2,4 ГГц компания Rover Computers приступила к производству и продаже мобильных компьютеров на базе этого самого производительного на сегодняшний день мобильного

Процессоры Pentium 4-M будут выпускаться дольше, чем ожидалось Intel снова изменила планы относительно процессоров для мобильных компьютеров. Ранее ожидалось, что процессоры на ядре Banias вытеснят с рынка процессоры Pentium 4-M в следующем году. Однако некоторые источники сообщили, что компания продолжит выпускать процессоры Pentium 4 с более высокими тактовыми частотами в течение 2003 года, и, следователь

Процессоры Pentium 4-M 1,4 и 1,5 ГГц снимаются с производства Казалось, Intel запустила в производство новые мобильные процессоры Pentium 4-M не так давно. Однако официальное заявление компании гласит, что самые медленные модели этого семейства будут сняты с конвейера. Представители компании утверждают, что с 18 июля начи

Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик ение американской компании IBM представило новый ноутбук 2658-CHJ серии ThinkPad R32. Ноутбук IBM ThinkPad R32 2658-CHJ, построенный на основе чипсета Intel 845MP, оснащен мобильным процессором Intel Pentium 4-M, жидкокристаллическим 14,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 х 768 (XGA), графическим контроллером ATI MOBILITY RADEON с видеопамятью объемом 16 Мб, оперативной памятью DDR PC210

Переходник Socket 423/478 получил поддержку Northwood Как известно, переходник МН-P4 (также известный как PL-P4/W), объявленный в апреле PowerLeap, имел один очень существенный недостаток: он не поддерживал процессоры Pentium 4 на 0,13 мкм ядре Northwood. Теперь компания улучшила ситуацию, анонсировав улучшенную модификацию переходника PL-P4/N, которая поддерживает процессоры Pentium 4 на ядре Northwood. Помимо этого, он также

Intel планирует перевести процессоры P4 Celeron на ядро Northwood Производитель процессоров Intel тестирует процессоры Celeron с 400-мегагерцовой шиной, основанные на 130-нанометровом ядре Northwood, а не 180-нанометровом Willamette. Согласно некоторым источникам, существуют процессоры, маркированные "строго конфиденциально", которые используют ядро на 1,5 В и оснащены кэшем 512

Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет мобильных ПК, которые дают пользователям возможность работы с приложениями, насыщенными музыкой, фото и видео. Это событие значительно расширяет спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Intel Pentium 4-M и делает мобильные ПК этого класса более доступными для пользователей всего мира. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,80, 1,50 и 1,40 ГГц сопровож

Intel: 3 новых мобильных процессора Pentium 4-M Появление процессоров Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц сопровождается выпуском более 30 новых моделей ноутбуков - от полноразмерных до тонких и легких, ориентированных как на деловых людей, так и

Intel представила Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц 23 апреля корпорация Intel представила три новых процессора для мобильных ПК - Intel Pentium 4-M с тактовыми частотами 1,8, 1,5 и 1,4 ГГц, которые расширяют спектр выпускаемых ноутбуков на базе процессора Pentium 4-M. Появление процессоров Intel Pentium 4-M с такт

Gateway представила новые ноутбуки на базе Pentium 4-M : высокопроизводительную модель Gateway 600, способную заменить настольный ПК, и легкую Gateway 450. Обе модели имеют новый "платиновый" дизайн Gateway и используют новейший мобильный процессор Intel Pentium 4-M с тактовой частотой 1,6 или 1,7 ГГц и в будущем будут поддерживать более быстрые процессоры. Покупатели могут выбрать одну из нескольких конфигурацию с разными характеристиками, вкл

Intel снизит цены на мобильные процессоры Pentium 4-M Как ожидается, в мае корпорация Intel намерена значительно снизить цены на мобильные процессоры Pentium 4-M. Как сообщает тайваньский ежедневник DigiTimes, Intel сократит разницу в цене между процессорами P4 для ПК и мобильными P4-M с одинаковой тактовой частотой приблизительно на $50-90.

НПФ "Версия" выпустила первый украинский ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M Представительство компании Intel в России и СНГ и украинская научно-производственная фирма (НПФ) "Версия" объявили о выпуске первой украинской модели ноутбука на базе процессора Intel Pentium 4-M. Данный процессор Intel является на сегодняшний день самым быстродействующим ядром для мобильных персональных компьютеров компании. По сравнению со своим предшественником (Pentium I

Dell представила ноутбук на базе процессора Intel Pentium 4-M - Dell Latitude C840 Корпорация Dell представила новый ноутбук на базе мобильного процессора Intel Pentium 4-M. Модель Dell Latitude C840 оснащена антенной для беспроводной связи, новым графическим контроллером Nvidia GeForce4 440 Go, имеет большой 15-дюймовый экран с высоким разрешением и ш

Intel выпустила Pentium 4-M 1,7 ГГц ки новых процессоров и наборов микросхем начались во всех регионах мира, а созданные на их основе системы уже сегодня можно приобрести у ведущих производителей ПК. На сегодняшний день процессор Intel Pentium 4-M с тактовой частотой 1,7 ГГц является самым быстродействующим процессором Intel для мобильных персональных компьютеров. По сравнению с более ранним процессором Intel Pentium III-M дл

Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы В апреле же Intel представит 1,70 ГГц, 1,60 ГГц, 1,50 ГГц и 1,40 ГГц Pentium 4-M, которые будут позиционироваться как решения для разных секторов рынка ноутбуков.

Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы В апреле же Intel представит 1,70 ГГц, 1,60 ГГц, 1,50 ГГц и 1,40 ГГц Pentium 4-M, которые будут позиционироваться как решения для разных секторов рынка ноутбуков.

Компания Intel продемонстрировала прототип процессора Northwood 6 февраля по 1 марта 2001 года, представила прототип следующего процессора из семейства Pentium 4 - Northwood. Новый Pentium 4 Northwood (предыдущее название - Willamette-478) будет прои

Intel продемонстрировала прототип нового процессора Northwood Новый Pentium 4 Northwood (предыдущее название этой модели - Willamette-478) будет производится с соблюдением