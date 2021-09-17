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ЭР-Телеком Холдинг
Дом.ru


17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 2
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 5
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
17.08.2021 Консолидированная выручка «Эр-телекома» увеличилась на 14% и превысила 28 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года 1
05.08.2021 «ЭР-Телеком» подключается к частному сектору в Нижнем Новгороде 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 1
28.07.2021 «Эр-телеком холдинг» объявил о начале строительства интеллектуальных систем учета электроэнергии на Среднем Поволжье 2
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 3
24.06.2021 «ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности 4
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России 2
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 2
02.06.2021 «Почта России» и «ЭР-Телеком» договорились о партнерстве и развитии цифровой инфраструктуры 4
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 3
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 2
29.04.2021 Летний сезон хакатонов открыт: начался прием заявок на Moscow City Hack 2
28.04.2021 «Эр-телеком» автоматизирует основные бизнес-процессы при помощи IBM 2
21.04.2021 «ЭР-Телеком» начинает реализацию проектов по организации Wi-Fi-сетей 6-го поколения 2
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 3
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 3
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
15.04.2021 НКР присвоило «Эр-телекому» кредитный рейтинг А-.ru с прогнозом «стабильный» 1
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 2
12.04.2021 «ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах 3
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 2
02.04.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год 2
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
23.03.2021 «Эр-Телеком» представил новые функции «умных домофонов» 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 2
16.03.2021 Власти по ошибке вложили в технопарки лишние 3,2 миллиарда 1
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 2
12.03.2021 «ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края 2

Публикаций - 556, упоминаний - 1172

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 119
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 76
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 34
Акадо Телеком - Комкор 606 31
Yandex - Яндекс 4099 22
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 17
Ростелеком Связьинвест 692 15
VK - Mail.ru Group 2482 14
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 11
3727 11
Google LLC 7128 10
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 8
Samsung Electronics 5633 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 8
Facebook 3765 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 7
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Microsoft Corporation 11017 7
SAP SE 3207 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
ГКС - Группа компаний Систематика 195 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
АФК Система ПАО 991 6
GTS - Global Telesystems 8 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 5
Telegram Group 702 5
Revo Technologies 6 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Actility 5 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Альфа-Банк 1123 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 8
Почта России ПАО 1570 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
FGI Wireless 9 5
Gett 60 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
Avito - Авито 171 5
Восточный Банк 108 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
PPE Group 5 5
Газпром нефть 380 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Открытие ФК 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Qiwi 783 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Wildberries 128 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Почта Банк 289 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Правительство РФ 2200 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 10
Президент Российской Федерации 1439 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
МКС - Международная космическая станция 98 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
МИК - Московский инновационный кластер 51 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Правительство Пермского края 15 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Роснано 456 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Руссофт - Russoft 250 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 59
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 46
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 29
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 25
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 20
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 18
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 5
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 4
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 4
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
WNGN - Wireless Next Generation Networks 3 3
Умные платформы 496 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 50
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Google YouTube - Видеохостинг 1706 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
ЭР-Телеком Холдинг - Movix Pro - ТВ-приставка 4 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Мир тесен - социальная сеть 11 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 3
ЭР-Телеком Загородный интернет 3 3
Microsoft Windows 10 6612 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Microsoft Bing 320 3
Rakuten Viber 429 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
Cisco Webex 107 2
Turkcell Bip - Мессенджер 13 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
В кругу друзей - социальная сеть 11 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Speedtest by Ookla 32 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
WhatsApp Messenger 654 2
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 2
Unicorn MySmartFlat - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 5 2
Microsoft Xbox Live 174 2
Apple Mac 1454 2
Яндекс.Музыка 131 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Кузяев Андрей 59 37
Путин Владимир 1820 13
Петунин Алексей 58 5
Кусков Денис 150 5
Акимов Максим 167 5
Романив Владимир 8 5
Богуславский Леонид 25 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Владимиров Максим 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Зюзин Иван 4 4
Фурсин Алексей 100 4
Абгарян Ваган 4 4
Махновский Кирилл 18 4
Кордичев Алексей 8 4
Смиркин Дмитрий 12 4
Юсупов Шерзод 4 4
Климарев Михаил 46 3
Чазов Андрей 18 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Семериков Андрей 26 3
Венцлавович Елена 41 3
Анкилов Константин 49 3
Шадаев Максут 384 3
Бокова Людмила 80 3
Ковнир Евгений 71 3
Федоров Антон 8 3
Ротенберг Игорь 35 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Иванов Олег 124 3
Жевак Сергей 3 3
Щетинин Владимир 13 3
Дмитриев Кирилл 93 2
Кореш Виктор 71 2
Бейюсов Константин 2 2
Терешков Михаил 2 2
Южаков Алексей 23 2
Пищальников Кирилл 5 2
Ступина Елена 2 2
Колесников Андрей 78 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 92
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 69
Россия - ПФО - Самара 1287 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 39
Россия - ПФО - Казань 1510 37
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 34
Россия - СФО - Новосибирск 1956 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Европа 3730 12
Россия - Иркутск 462 11
Россия - Пермь 737 11
Казахстан - Республика 2621 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 9
Украина 3347 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Восточная Европа 1669 8
Азия - Азиатский регион 1512 7
Северная Америка 1405 6
Россия - Липецк 256 6
Германия - Федеративная Республика 3614 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Япония 2760 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 5
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Республика Бурятия 284 5
Ближний Восток 1468 5
Россия - Саратовская область 340 5
Россия - Курск 231 5
Россия - Липецкая область 291 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Русский язык 970 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Частный сектор 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 8 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Антитеррор 62 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Кодекс этики использования данных 8 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Пиратство - Авторское право 203 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 5
Ведомости 259 5
НТВ - Телекомпания 164 4
За Телеком - telegram-канал 37 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
РосКомСвобода 75 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 3
Eurovision 4 2
РИА Новости 654 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Радио России - радиостанция 30 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 91 1
Marie Claire 6 1
Юность - радиостанция 14 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Алма ТВ - Alma TV 1 1
Сноб 7 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Le Monde 10 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
CNews Analytics 1988 13
TelecomDaily ИАА 112 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
SimilarWeb 24 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
AC&M Consulting 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Goethe-Universität Frankfurt - Франкфуртский университет им. Гёте 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
TED Talks 9 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 1 1
Genesys G-Summit 2 1
Tagline Awards 4 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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