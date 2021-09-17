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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭР-Телеком Холдинг
Дом.ru
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 556, упоминаний - 1172
ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузяев Андрей 59 37
|Путин Владимир 1820 13
|Петунин Алексей 58 5
|Кусков Денис 150 5
|Акимов Максим 167 5
|Романив Владимир 8 5
|Богуславский Леонид 25 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Владимиров Максим 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Фурсин Алексей 100 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Махновский Кирилл 18 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Смиркин Дмитрий 12 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Климарев Михаил 46 3
|Чазов Андрей 18 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Семериков Андрей 26 3
|Венцлавович Елена 41 3
|Анкилов Константин 49 3
|Шадаев Максут 384 3
|Бокова Людмила 80 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Федоров Антон 8 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Иванов Олег 124 3
|Жевак Сергей 3 3
|Щетинин Владимир 13 3
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Кореш Виктор 71 2
|Бейюсов Константин 2 2
|Терешков Михаил 2 2
|Южаков Алексей 23 2
|Пищальников Кирилл 5 2
|Ступина Елена 2 2
|Колесников Андрей 78 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756474, в очереди разбора - 660164.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756474, в очереди разбора - 660164.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru