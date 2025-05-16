«ЭР-Телеком» объявляет финансовые результаты за I квартал 2025 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I квартал 2025 г. В I квартале 2025 г. клиентоцентричность остается главным приоритетом компании – «ЭР-Телеком» исполняет все обязательства перед клиентами, обеспечивая заявленный уровень сервиса. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком».

В течении отчетного квартала компания продолжает адаптироваться к высоким процентным ставкам, реализуя рост операционной эффективности (OIBDA) и оптимизируя инвестиционную программу. В результате свободный денежный поток (FCF) увеличился по итогам I квартала 2025 г. на 1974 млн руб (+122%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.