«Дом.ру бизнес» запустил интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте

Федеральный телеком-оператор «Дом.ру бизнес» представил интернет-магазин услуг связи и цифровых сервисов для предпринимателей и компаний. Это позволит посетителям сайта максимально просто и быстро оформить заказ, как в обычном интернет-магазине, а «Дом.ру бизнес» автоматизировать и перевести продажи и работу с бизнес-клиентами в digital-каналы, повысить эффективность взаимодействия, сократить время обслуживания, улучшить клиентский опыт. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

Единое окно для заказа и онлайн-покупки телеком-решений доступно во всех 567 городах и населенных пунктах присутствия компании – от Владивостока до Калининграда. В 2022 г. оператор планирует кратно увеличить количество продаж с сайта через интернет-магазин.

В отличие от других торговых площадок по продаже услуг связи для бизнеса, где можно только оставить заявку и ждать, когда менеджер свяжется и направит коммерческое предложение, интернет-магазин «Дом.ру бизнес» позволяет выбрать, купить и запланировать подключение онлайн, не отрываясь от рабочих или личных дел. Это стало возможно благодаря полуторагодовой слаженной работе более 100 специалистов внутренней команды и привлеченных экспертов, в том числе одного из лидеров по внедрению интернет-магазинов для телеком-операторов в мире. Также частью проектной команды стали клиенты, которые принимали участие в глубинных интервью, опросах, фокус-группах.

На витрине представлены собственные услуги и сервисы «Дом.ру бизнес» и партнерские решения. Купить онлайн на сайте b2b.dom.ru можно интернет для бизнеса, Wi-Fi для гостевой зоны, облачную АТС и видеонаблюдение, сетевую инфраструктуру, облачные сервисы, а также оборудование: Wi-Fi-роутеры, IP-телефоны, камеры видеонаблюдения.

Клиенты могут приобрести услуги по отдельности, заказать необходимое оборудование и дополнительные сервисы или выбрать комплекс решений с учетом сферы деятельности компании. Для этого в интернет-магазине есть отраслевые предложения, например, для HoReCa или для производства и складских помещений, и специальный набор услуг для решения бизнес-задач, например, для удаленной работы, в помощь бухгалтеру или для маркетолога.

Процедура покупки не отличается от покупки в обычном интернет-магазине одежды, где достаточно указать размер и добавить в корзину понравившиеся предметы. При этом можно видеть, как меняется стоимость или скидка в зависимости от добавления или удаления из заказа тех или иных услуг. В интернет-магазине «Дом.ру бизнес» клиенту наглядно представлена информация о ценах, наличии технической возможности и сроках подключения. Для большего комфорта предусмотрены интерактивные пошаговые подсказки. Те, кто сомневается, как оформить заказ, какие нужны услуги и какой объем их потребления, всегда могут задать в чате вопросы квалифицированному сотруднику.

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Чтобы подключить к интернету, например, новую торговую точку или организовать видеонаблюдение в салоне красоты, предпринимателю нужно сделать несколько кликов: наполнить корзину, внести данные организации, подписать договор, оплатить счет и выбрать дату подключения. При наличии технической возможности через восемь часов после оплаты счета специалист подключит услуги на объекте и произведет настройку оборудования.

«B2B-екоммерс в телекоме только начинает развиваться. Бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно приобретать и телеком-услуги – как в обычном интернет-магазине в несколько кликов оформить заказ, провести оплату и получить услугу “под ключ” со всеми необходимыми документами. “Дом.ру бизнес” ответил на этот запрос одним из первых, запустив интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте. Это перспективный канал продаж и коммуникации с клиентами в корпоративном секторе. В планах запуск мобильного приложения и полноценного b2b-маркетплейса, что позволит увеличить аудиторию и ассортимент с помощью сторонних сервисов, решающих задачи бизнеса – бухгалтерия, отчетность, проверка контрагентов, CRM и др. Предприниматели смогут сравнивать предложения, выбирать лучшие цены, за счет этого сокращать издержки, повышать эффективность бизнеса, сосредоточиться на развитии компании», – сказала Елена Мандрикова, директор федерального оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес».

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).