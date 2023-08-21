«ЭР-телеком холдинг» подписал соглашение о сотрудничестве с платформой Nocode.ru

Телекоммуникационная компания «ЭР-телеком холдинг» подписала соглашение о сотрудничестве с российской zerocode-платформой Nocode.ru. Об этом CNews сообщил представитель Nocode.ru.

Партнёрство ускорит цифровую трансформацию российской промышленности и энергетики. Клиенты «ЭР-телеком холдинг» смогут получить сервисы, разработанные с помощью no-code- и low-code-технологий, доработка которых не требует участия программистов. Это позволит перевести в онлайн привычные бизнес-процессы: обслуживание клиентов, обработку заявок, формирование и проверку пакета документов, его дальнейшее подписание.

«В нынешних реалиях остро прослеживается тренд на цифровизацию. АО «ЭР-телеком холдинг» как интегратор федерального уровня фокусируется на ключевых отраслях экономики и предоставляет заказчикам спектр цифровых услуг. Наше партнерство и использование платформы Nocode.ru как инструмента позволит комплексно развивать проекты по цифровой трансформации в ведущих отраслях, обеспечивая простую интеграцию в уже действующий IT-ландшафт, и как результат, ощутимо повышать эффективность бизнеса», — сказала Дарья Буланова, менеджер по партнерским продажам Nocode.ru.