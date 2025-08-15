Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» объявила консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за первое полугодие 2025 г.

В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации, существенно возросшей ключевой ставки ЦБ РФ и налоговой нагрузки, компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, сохраняя клиентоцентричность как основу стратегии.

Благодаря реализованным мерам по росту операционной эффективности бизнеса, рентабельность OIBDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свободный денежный поток (FCF) увеличился на 4 256 млн руб (+161%), показатель долговой нагрузки (чистый долг/OIBDA LTM) снизился на 0,3 п.п. и достиг уровня 3,1х.