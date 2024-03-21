«Дом.ру» и VK Play продолжают сотрудничество: компании представили подписку на сервис облачного гейминга

В рамках стратегического сотрудничества «Дом.ру» и VK Play запустили подписку для геймеров в VK Play Cloud. Компании предлагают доступ к современным онлайн-играм даже на технически слабых компьютерах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» и российская игровая площадка VK Play представили совместную подписку на облачный гейминг VK Play Cloud. Этот сервис позволяет играть в требовательные онлайн и офлайн игры даже на слабых компьютерах и мобильных устройствах — а именно без особых системных требований к процессору, видеокарте и памяти.

Это возможно благодаря технологии облачного гейминга – удаленного запуска видеоигр на мощных серверах VK Play Cloud. На устройство пользователя транслируется видеопоток и звук, а команды игрока передаются обратно на сервер для управления игрой.

По данным «Дом.ру», интерес к онлайн-играм среди абонентов с каждым годом растет. Отсюда и рост игрового трафика в России. С 2022 по 2024 гг. трафик компьютерных игр среди абонентов «Дом.ру» вырос на 40%, мобильных игр – на 61%, игровых консолей – на 54%. По базе провайдера геймеров стало в 2 раза больше с 2020 г. Если в 2020 г. доля клиентов «Дом.ру», пользующихся играми, составляла 41%, то в 2024 г. она выросла до 62%.

С ростом трафика на онлайн-игры и развитием технологий широкополосного интернета и высокоскоростного соединения «Дом.ру» и VK Play видят растущую популярность облачного гейминга среди широкой аудитории. Особенно среди геймеров, которые не имеют мощного игрового компьютера для запуска современных игр.

«Облачный гейминг предоставляет возможность играть на любом устройстве с поддержкой потокового воспроизведения. Этот формат гейминга не требует постоянного обновления устройств пользователя для поддержки новых игр, потому как облачные серверы имеют мощные видеокарты, которые обеспечивают высокую производительность и стабильность во время игры», — сказал Андрей Чазов, директор по продуктам «Интернет» «Дом.ру».

Еще одна важная особенность, которая привлекает пользователей облачного гейминга – обширная библиотека игр. Например, VK Play Cloud позволяет запускать игры из большинства популярных лаунчеров. Это дает геймерам большой выбор современных онлайн-игр.

«Мы планируем долгосрочное сотрудничество с VK Play, так как геймеры — одна из фокусных аудиторий Дом.ру. Мы развиваем высокие скорости, которые тесно связаны с индустрией гейминга. Именно поэтому внедрение новых услуг и продуктовые направления в сфере онлайн-игр сейчас актуально для нашей базы клиентов», — сказал Андрей Чазов.