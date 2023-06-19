«Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby

«Дом.ру» выпустил новую смарт-приставку Movix Pro. С помощью новой приставки можно смотреть любимые фильмы и телешоу с высоким качеством звука и картинки. Устройство поддерживает технологии Dolby Atmos и Dolby Vision.

«Приставка Movix Pro поддерживает многоканальный звук Dolby Atmos. Эта технология создает звуковое пространство и мощное звучание не только вокруг зрителя, но и сверху, что создает реалистичную и эмоционально насыщенную звуковую 3D-картину. Также приставка поддерживает технологию Dolby Vision. Она создает кинематографический эффект и дает максимально реалистичное и яркое изображение. Вы можете смотреть каналы, фильмы и сериалы в формате Ultra HD 4K и наслаждаться визуальными эффектами, контрастностью и детализацией картинки», – сказал руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский

Приставка предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простой навигацией и поддерживает голосовой поиск. Пользователь может выбрать кино в 4K, Ultra HD, HDR – для этого есть специальный раздел из каталогов «Иви» и «Кинопоиск».

Дом.ру » представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby

В приставке 4 ГБ оперативной памяти для одновременной работы нескольких запущенных приложений и воспроизведения тяжелого контента – онлайн-кинотеатры, игры, видеоплеер. Энергонезависимой (flash) памяти – 16 ГБ , этого достаточно для установки нескольких тяжелых игр и приложений. Внутри Movix Pro – мощный Wi-Fi/Bluetooth чип для различных задач, например, быстрого скачивания любимых приложений и игр.

Movix Pro включает в себя контент самых популярных онлайн-кинотеатров: «Кинопоиск», «Амедиатека», IVI, Premier, START, Viju, plan_B, «Дорама». Пользователь может смотреть фильмы в одном месте, не переключаясь на другие сервисы. Помимо онлайн-кинотеатров, внутри приставки – до 195 телеканалов (зависит от выбранного тарифа), магазин приложений и игры.

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Пользователи могут обезопасить детей от нежелательного контента и поставить возрастное ограничение на фильмы и ТВ-каналы. А чтобы уберечь себя от случайных покупок детьми, можно поставить пин-код.

«Спрос на телевизионные приставки продолжает расти. Согласно статистике Market Research Future, к 2032 г. объем мирового рынка телеприставок достигнет 26 млрд долларов, а годовой темп роста составит 7,20%. Потребители стремятся к большей гибкости в привычках просмотра, поэтому приставки Smart TV стали популярным выбором для удобного доступа к стриминговым сервисам, – отметил руководитель лаборатории Movix Евгений Торчинский.

Купить Movix Pro можно на официальном сайте компании. Для новых пользователей действует специальное предложение – три месяца бесплатной подписки на онлайн-кинотеатры – «Иви» и «Кинопоиск».