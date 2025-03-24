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Торчинский Евгений


24.03.2025 Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix 1
19.06.2023 «Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby 1
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Торчинский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9364 2
Application store - магазин приложений 1221 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 598 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4635 1
Dolby Vision 191 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1286 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7963 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4350 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5836 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3785 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3860 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1758 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4092 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2211 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4820 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7133 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 991 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 310 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 22 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 13 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 292 1
Google Android 14127 1
Google Android TV 321 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 207 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2987 2
Дача - дачники 850 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1269 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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