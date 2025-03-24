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Торчинский Евгений
|24.03.2025
|Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix 1
|19.06.2023
|«Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby 1
|16.11.2022
|«Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 1
Торчинский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
|Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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