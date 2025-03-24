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Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске нового голосового помощника для видеосервиса Movix. Ключевая особенность голосового ассистента «Дом.ру» заключается в том, что это не просто обезличенная технология, а наделенный определенными чертами характера помощник, способный генерировать естественное звучание речи. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Перед выводом новинки на рынок эксперты «Дом.ру» провели собственное исследование: 900 участников обозначили, каким, по их мнению, должен быть идеальный виртуальный помощник. Исходя из этого, были выбраны такие параметры, как пол, голос, визуальный облик, манеры поведения и т.д. В результате голосовым ассистентом «Дом.ру» стала дружелюбная девушка примерно 30 лет, вежливая, спокойная, воспитанная и ненавязчивая. Кроме того, среди «личных» качеств помощника стоит выделить профессионализм, надежность, эффективность, доступность и готовность помочь.

Разработка доступна на приставках Movix Model 2021, Movix Go и Movix Pro Model 2023. Помощник позволяет в удобном формате управлять ТВ-каналами (поставить на паузу, перемотка, переключение каналов), звуком, искать телепередачи и контент в медиатеке видеосервиса Movix, перематывать фильмы и сериалы на указанное время, переключать серии и передачи из архива, узнавать прогноз погоды и выполнять ряд других задач.

Чтобы начать работу с голосовым ассистентом «Дом.ру», достаточно нажать клавишу Google на пульте приставки и произнести вопрос или просьбу, никакие дополнительные настройки не требуются.

«По данным Group4Media, 63% россиян уже пользовались голосовыми помощниками. И это неслучайно, ведь они помогают экономить время и в целом улучшают пользовательский опыт. К тому же, голосовой ассистент — это канал взаимной коммуникации с клиентами, который повышает их лояльность. Наша разработка помогает сформировать у абонентов положительную ассоциацию с видеосервисом, поскольку ассистент отличается понятной манерой общения, создавая впечатление беседы с реальным человеком. В настоящий момент мы работаем над совершенствованием пользовательских сценариев, чтобы аудитории было максимально комфортно взаимодействовать с нашим помощником. Со временем он может быть доступен в каждом продукте компании», — сказал руководитель Movix Lab Евгений Торчинский.

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