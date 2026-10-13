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ЭР-Телеком Холдинг Дом.ru Movix Онлайн-кинотеатр

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр

Movix - интерактивное телевидение, библиотека видео по запросу, основные популярные онлайн-кинотеатры в одном месте. Основное устройство - приставка, также работает мобильных устройствах, Smart TV и web

СОБЫТИЯ

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13.10.2026 «Дом.ру» восстановил работу ключевых сервисов после технического сбоя 1
20.06.2025 «Дом.ру» запустил в голосовом ассистенте игровые сценарии для детей и взрослых 1
24.03.2025 Интернет-провайдер «Дом.ру» запустил нового голосового Ассистента для видеосервиса Movix 1
16.12.2024 Видеосервис Movix представляет комплексную подписку Movix One для любителей кино и сериалов 1
19.06.2023 «Дом.ру» представил приставку Movix Pro с поддержкой Dolby 1
19.04.2023 В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix 1
06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора 1
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
05.08.2021 «ЭР-Телеком» подключается к частному сектору в Нижнем Новгороде 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 2
24.03.2021 «ЭР-Телеком» представил цифровые сервисы для жителей и бизнеса Краснодарского края 2
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 2
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
16.12.2020 «Дом.ru» и агентство Slava запустили новую рекламную кампанию на ТВ 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
16.09.2020 «Дом.ru» выяснил, что смотрели в России, пока не работали кинотеатры 2
13.05.2020 Мобильные приложения «Дом.ru» появились в магазине Huawei Appgallery 2
19.07.2019 «ЭР-телеком» запустил приложения для очков виртуальной реальности 2
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 2
09.06.2014 Playkey представил первый в России облачный игровой сервис 1
01.09.2004 NHJ обновила линейку камкордеров Che-ez 1

Публикаций - 26, упоминаний - 33

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 954 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 5
VK - Mail.ru Group 3621 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5733 3
Yandex - Яндекс 9401 3
Apple Inc 13304 3
Google LLC 12819 2
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком - Электронный город» 16 2
Ростелеком 11059 2
Huawei 4722 2
LG Electronics 3749 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 2
Amlogic 57 2
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Oculus VR 116 1
ВестКолл - WestCall - ВинЛинк 90 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 960 1
Морион 17 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Брянские кабельные сети - Стом и К - Брянск Связь Телеком - Брянск Связь-ТВ 3 1
Samsung Electronics 11148 1
МегаФон 10980 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9580 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 372 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 155 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 340 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 73 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 73 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Щука - дизайн-студия 27 1
Slava - рекламное агентство 8 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 53 1
Администрация Перми - Пермская городская Дума - органы государственной власти 26 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 70 1
Интернет-видео - ассоциация 22 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3309 14
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4192 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7584 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9697 11
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1217 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13625 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28614 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18316 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8757 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 5
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4011 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1210 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4232 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10184 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 4
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2309 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9714 4
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1516 3
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18391 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 14 8
Google Android 15381 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 6
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 409 5
Google YouTube - Видеохостинг 3020 4
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 72 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 112 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3591 3
Google Android TV 388 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 2
Apple iOS 8660 2
Новые облачные технологии - МойОфис 972 2
Microsoft Windows 17035 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6413 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Google Daydream 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2530 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 95 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Мой Дом.ru 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 36 1
Apple MacBook Pro 564 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 418 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 301 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 93 1
Viasat Play ViP 5 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 161 1
Linux OS 11677 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
Kaspersky Internet Security 498 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 429 1
Торчинский Евгений 4 2
Паршин Максим 323 2
Кузяев Андрей 73 2
Бырдин Алексей 33 1
Лапшина Екатерина 18 1
Вершинина Екатерина 1 1
Паньков Сергей 9 1
Чазов Андрей 22 1
Панкратова Екатерина 2 1
Корнаухова Мария 1 1
Соколов Игорь 26 1
Романченко Кирилл 4 1
Гурьев Егор 13 1
Боярский Семен 8 1
Величко Иван 2 1
Кулаков Олег 2 1
Пахмутов Евгений 1 1
Катков Антон 2 1
Васин Иван 3 1
Бутрым Анастасия 1 1
Путин Владимир 3477 1
Смагаринский Юрий 24 1
Горелкин Антон 119 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Конягин Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 20
Азия - Азиатский регион 5961 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3636 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 798 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
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Канада 5098 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2420 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1753 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1297 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 150 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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