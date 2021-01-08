Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК

Правительство России сформировало финальную версию списка российских программ для установки на новые мобильные устройства, компьютеры и телевизоры. Из 16 приложений для смартфонов и планшетов 11 предоставили Mail.ru и «Яндекс», на смарт-ТВ покупатели увидят 11 российских программ, а на ПК будет ставиться только отечественный офисный пакет, и то исключительно под Windows.

Засилье Mail.ru и «Яндекса»

Правительство России утвердило список отечественных приложений, обязательных к предустановке на иностранные умные устройства и компьютеры для продажи в России. Подавляющее большинство ПО для смартфонов и планшетов предоставят интернет-гигант «Яндекс» и холдинг Mail.ru Group, но их софт не появится на персональных компьютерах и ноутбуках.

Список программ утвержден распоряжением Правительства №3704-р от 31 декабря 2020 г. Документ опубликован на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru) 6 января 2021 г.

Производители должны будут устанавливать российский софт, начиная с 1 апреля 2021 г. Распоряжение Правительства распространяется на смартфоны и планшеты, ПК и смарт-ТВ, притом если на мобильные устройства и ТВ придется ставить более 10 программ, то на ПК – всего лишь одну, и это офисное ПО «Мой офис стандартный. Домашняя версия». Притом на ПК компании Apple нововведение не распространяется – оно касается исключительно компьютеров на базе Windows. Немаловажно, что в ранних версиях проекта по импортозамещению фигурировали еще и смарт-часы, но в итоге их производителей избавили от принудительной установки российского софта.

Что установят на смартфоны

Смартфонам и планшетам досталось больше всего обязательного отечественного софта, и его условно можно поделить на три неравные доли – ПО от «Яндекса», от Mail.ru и от других разработчиков. Интернет-гигант предоставит для «импортозамещения» приложений на портативных гаджетах: обозреватель «Яндекс.браузер», клиент облачного хранилища «Яндекс.диск», поисковик «Яндекс» и навигацию «Яндекс.карты».

С 1 апреля 2021 года покупателям новых смартфонов придется удалять и отключать на 16 предустановленных приложений больше

В список софта Mail.ru вошли: мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru с 2010 г.), почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» (Mail.ru владеет ею с марта 2014 г.) и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».

ПО от других разработчиков – это платежная система MirPay (притом только для Android), приложение «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы», антивирус Kaspersky Internet Security от «Лаборатории Касперского» (только для Android). Также в список вошло приложение Applist.ru – агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры России.

В распоряжении Правительства указаны только iOS и Android, потому что доля других платформ ничтожно мала

Следует отметить, что в распоряжении Правительства России указаны только две мобильные платформы – Android и iOS. Другими словами, смартфоны и планшеты на базе других ОС под действие новых правил пока не попадают, но, с другой стороны, Android и iOS в сумме занимают 99,12% рынка (статистика StatCounter за декабрь 2020 г).

Приложения для умных телевизоров

Список программ для смарт-ТВ состоит из 11 пунктов, из них лишь два заняты «Яндексом». Компания предоставила приложение «Кинопоиск» и собственный поисковик.

Наряду с ними после 1 апреля 2020 г. на продающиеся в России смарт-ТВ будут устанавливаться приложения Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.

При этом существовала вероятность, что итоговый список ПО для умных телевизоров будет включать больше пунктов. В начале декабря 2020 г. стало известно, какие приложения онлайн-кинотеатров могут появиться в списке на предустановку на гаджеты. Перечень «авудиовизуальных сервисов» сформировал Роскомнадзор, и в него, помимо перечисленных, вошли: Megogo, Movix, «SPB TV Россия», «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

Для чего все это нужно

Подготовкой списка приложений для предустановки на ПК и смарт-технику занималось Минцифры. Как сообщал CNews, оно разработало предварительную версию этого списка еще в начале декабря 2020 г., обработав около 100 заявок от разработчиков ПО.

Предустановка российского ПО, как сообщили в Министерстве – это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение, уверены в ведомстве, позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Что немаловажно, пользователи смогут устанавливать те браузеры, почтовые клиенты, антивирусы, навигаторы и другие программы из списка, какие ему нравятся, однако неизвестно, предоставят ли им возможность удалять предустановленное ПО.

Подготовка законодательной базы

Российское правительство подготовило итоговую версию постановления, обязывающего производителей устройств устанавливать на них российское ПО, 23 ноября 2020 г. Требование должно было вступить в силу 1 января 2021 г., однако уже 24 ноября 2020 г., замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что сроки могут быть перенесены на апрель 2021 г. «Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 г., и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», – добавил он.

9 декабря 2020 г. Госдума сообщила о переносе срока обязательной предустановки отечественного ПО смартфоны и гаджеты на 1 апреля 2021 г. Власти также разделили все предустанавливаемые приложения на 16 отдельных классов, включая антивирусы, новостные агрегаторы, навигаторы, браузеры, офисное ПО, голосовые помощники и т. д.

Классы российского ПО для предустановки на гаджеты

№ п/п Название класса 1 Браузеры 2 Поисковые системы 3 Картографические и навигационные сервисы 4 Программы для доступа к облачным сервисам хранения данных 5 Программы для отправки и получения электронной почты 6 Программы для мгновенного обмена сообщениями 7 Голосовой помощник 8 Новостные агрегаторы 9 Доступ к онлайн-трансляциям 10 Доступ к социальным сетям 11 Программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы 12 Программы для использования платежной системы «Мир» 13 Офисное ПО 14 Антивирусное ПО 15 Программы для доступа к социально значимым сайтам

Источник: Правительство России

Всего предусмотрено 16 классов российского ПО, где последний называется так: «Программы, обеспечивающие доступ к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе программы, предназначенные в соответствии с законодательством России для осуществления идентификации и (или) аутентификации лиц, в том числе с использованием биометрических персональных данных». Какие именно программы можно отнести к этому классу, на момент публикации материала Правительство России не уточняло.