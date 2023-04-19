В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix

Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к интерактивному телевидению и любимым фильмам и сериалам из онлайн-кинотеатров. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

До этого приложение было доступно только на Smart TV Samsung и LG, а теперь на всех устройствах на базе ОС Android – на телевизорах и приставках.

Внутри приложения Movix собран контент из подписок на популярные онлайн-кинотеатры (ivi, START, «Амедиатека», viju, «Дорама», Premier, Plan B), а также доступ более, чем к 200 каналам, которые можно ставить на паузу и перематывать (опция «Управление эфиром»). За нежелательный контент для детей можно не волноваться – в приложении Movix предусмотрены родительский контроль и защита от случайных покупок.

Установить приложение Movix можно на телевизоры и приставки на базе ОС Android не ниже версии 8.0. Скачать его можно в магазине приложений Android TV.

«Рынок Smart TV постоянно растет – уже сейчас они составляют около 75% от общего объема продаж телевизоров. Количество “умных телевизоров” в России оценивают более чем в 35 млн. Теперь платформа Movix станет доступна для всех пользователей Smart TV на ОС Android – приложение позволит смотреть любимые фильмы и сериалы без лишних устройств и проводов. Достаточно только установить приложение и наслаждаться контентом», – сказали представители Movix.

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Movix – это стриминговый сервис, на котором пользователям доступны подписки на онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы.

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