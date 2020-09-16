«Дом.ru» выяснил, что смотрели в России, пока не работали кинотеатры

Телеком-оператор «Дом.ru» («ЭР-Телеком Холдинг») изучил, какие фильмы оказались наиболее популярны у российских зрителей, пока кинотеатры были закрыты на карантин. Лидерами домашнего кинопроката стали премьеры российского кино и зарубежных сериалов, в том числе сериал про эпидемию.

Кинотеатры в России приостановили работу в марте 2020 г., в некоторых регионах они открылись лишь в сентябре. Большинство премьер за это время зрители могли увидеть только в онлайне. «Дом.ru» определил самые популярные фильмы и сериалы за последние полгода, проанализировав статистику просмотров десятков тысяч пользователей цифровой приставки Movix Pro.

Лидером по количеству зрителей стал российско-сербский комедийный фильм «Отель «Белград», вышедший весной. В топ вошли еще две новые российские картины. Это самый кассовый фильм в истории российского кинематографа – комедия «Холоп», успевшая пройти в кинотеатрах в начале 2020 г., а также драма «Зима». При этом две высокие позиции в рейтинге заняли не новинки, а фильмы, проверенные временем, – «Белый тигр» и «1+1».

Из сериалов наиболее востребованным у зрителей оказался злободневный канадский сериал «Хроника эпидемии», вышедший в апреле 2020 г. За ним следует «Мир дикого запада» от HBO, у которого этой весной состоялась премьера нового сезона. В топ вошел и новый российский сериал – «257 причин, чтобы жить».

Для составления рейтинга использовалась обобщенная статистика просмотров пользователей цифровой приставки Movix Pro. Приставка является частью платформы видеоконтента «Дом.ru Movix», в которой можно смотреть более 50 тыс. фильмов и 200 телеканалов. Контент доступен также в мобильном приложении, вебе и Smart TV. Новая приставка Movix Pro Voice обладает голосовым поиском и работает под управлением ОС Android, позволяя загружать различные приложения и запускать их на экране телевизора.

Топ-8 фильмов и сериалов по количеству зрителей с марта по август 2020 г., среди всех пользователей приставки Movix Pro: «Отель «Белград» (фильм); «Белый тигр» (фильм); «1+1» (фильм); «Хроника эпидемии» (сериал); «Мир Дикого запада» (сериал); «Холоп» (фильм); «Зима» (фильм); «257 причин, чтобы жить» (сериал).