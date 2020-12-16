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«Дом.ru» и агентство Slava запустили новую рекламную кампанию на ТВ

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Телеком-оператор «Дом.ru» и рекламное агентство Slava запустили рекламную кампанию для новой ТВ-приставки Movix, в которой спародировали пафосные технологические презентации. Рекламная кампания бренда нарочито подчеркивает, что покупка новых телевизоров может быть не лучшим решением, ведь приставка позволяет получить те же возможности, а стоит в несколько раз дешевле.

Главными героями кампании стали обычные телевизоры. Их представили, как современную технологическую новинку – темные грани, пафосный голос и, конечно, кружевная салфетка, которая была символом советской эпохи в каждой квартире. Ролик раскрывает преимущества ТВ-приставки Moviх, благодаря которой даже у обычного телевизора появляются все современные функции, в том числе управление голосом, доступ к Youtube, большой выбор онлайн-кинотеатров и приложения из Google Play. Суть кампании не в конкуренции с приставками других провайдеров, а с новыми функциональными телевизорами, которые не каждому по карману.

Евгений Пахмутов, креативный директор агентства «Slava», сказал: «Мы всегда стараемся найти нестандартный подход к решению задач клиента, должна быть история, которая зацепит не одну целевую аудиторию, а каждого в нашей стране. Компания «Дом.ru» как раз создала такой продукт, и мы сразу поняли, что сможем сделать яркий креатив и взорвать рекламный рынок».

«Новая рекламная кампания «Дом.ru» – это вызов и одновременно легкая ироничная пародия на презентации мировых технологических брендов. Агентство Slava предложили нам креатив, который вдохновил всю нашу команду. Ребята соединили в кампании домашний уют и новейшую цифровую эру с нашим Movix в каждом доме. Кампания делает акцент на разумном выборе ТВ- приставки, которая апгрейдит уже имеющийся телевизор. А коммуникация в ролике полностью отвечает внутренним запросам нашей компании – клиентоцентричности», – сказала директор по маркетингу и бренду «ЭР-Телеком Холдинг» Екатерина Панкратова.

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