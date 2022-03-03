«Дом.ру» провел ребрендинг

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру») представляет обновленный бренд «Дом.ру». Изменения отражают начавшуюся несколько лет назад трансформацию компании из традиционного интернет-оператора в проводника в мире современных цифровых решений, создающего комфорт и удобство жизни в домах клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

В основе стратегии бренда — современный человек со своими желаниями, потребностями и ожиданиями, и его дом со всеми его жителями и инфраструктурой.

«Ребрендинг – это важный шаг для развития и будущего нашей компании. Это не просто желание изменить логотип и цвета бренда “Дом.ру”. Это осмысленный выбор тех обещаний нашим клиентам, которые мы намерены исполнять. Позади — несколько лет масштабной и напряженной работы по трансформации компании. Мы создали целую линейку удобных цифровых сервисов, существенно повышающих качество жизни людей. Все эти годы мы становились все более и более клиентоцентричными. Сейчас “Дом.ру” находится в шаговой доступности от каждого клиента и стремится стать для него доверенным проводником в новом цифровом мире. Только пройдя весь этот путь глубинных внутренних изменений компании, мы осознали, что наконец-то созрели для ребрендинга. Мы намерены и впредь работать исключительно в интересах наших клиентов, создавая инновационные, технологичные и удобные сервисы, повышающие качество жизни в каждом дом!» — отметил президент АО «ЭР-телеком холдинг» Андрей Кузяев.

Ребрендинг «Дом.ру»

«Мы постоянно работаем над улучшением опыта наших клиентов и отбираем только лучшие продукты, быстро и надежно доставляя их удобными для клиентов каналами. Платформа Movix позволяет выбирать и смотреть как ТВ контент, так и подписки ведущих онлайн-кинотеатров в одном месте на любых устройствах, а наша приставка позволяет сделать умным любой ТВ экран в доме. Платформа “Умный Дом.ру” позволяет управлять безопасностью и доступом в доме в одном приложении с видеокамерами и домофонами от “Дом.ру”, где бы ты ни находился. Мы отобрали лучшие рыночные предложения в области гейминга, образования для качественного проведения времени дома и сделали их потребление легким и удобным для всей семьи. Мы развиваем все формы поддержки и сервиса для наших клиентов, чтобы клиент мог самостоятельно или с привлечением наших специалистов управлять своим сервисами, как ему удобно. В наших планах выпуск новых продуктов, помогающих нашим клиентам создавать свои удобные и управляемые “цифровые стены” в привычном пространстве домов и квартир. Мы хотим, чтобы с нами жизнь в доме была легкой и удобной, и наши клиенты тратили время на качественное общение с близкими, свое развитие и поиск новых возможностей», — сказала первый вице-президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Екатерина Лапшина.

Для поддержки ребрендинга запущена мультиформатная федеральная рекламная кампания, демонстрирующая как новый «Дом.ру» создает для современной семьи новые возможности управления своей жизнью дома, объединяя доступ в Интернет, устройства, сервисы и приложения. Кампания состоит из серии видеороликов на федеральном ТВ, радио, билбордах, в сити-форматах, DOOH, indoor-носителях и digital-кампании. Герои кампании – простые люди, которые живут по соседству с нами, рассказывают о своем опыте пользования сервисами «Дом.ру», помогающими им работать, отдыхать, развиваться и общаться.

Работа над новым фирменным стилем велась совместно с бренд-бюро «Щука».

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«Это не первый наш проект масштабного ребрендинга и трансформации бизнеса, но первый в области телекома. Мы провели большую аналитическую работу, чтобы лучше понять, какие возможности люди хотят реализовать в пространстве своего дома и как цифровые технологии могут им в этом помочь. Новый фирменный стиль “Дом.ру” — яркий и гибкий, с одной стороны, простой и доступный — с другой. Он выражает систему технологичных продуктов для дома, которые упрощают жизнь, делают ее ярче и интереснее. Новый логотип-конструктор — это разные грани заботы о клиенте и возможности сотворчества клиента и бренда — возможности создавать персональные комбинации уникального, уютного и полезного цифрового дома», — сказала бренд-стратег и партнер бренд-бюро «Щука» Анастасия Бутрым.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

«Щука» — бренд-бюро, основанное в 2003 г. Иваном Величко и возглавляемое им вместе с партнерами Иваном Васиным и Анастасией Бутрым. «Щука» создает брендинг и визуальную коммуникацию для экосистем и стартапов, финансовых и технологических компаний, благотворительных фондов и культурных институций.