«Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве

Телеком-оператор «Дом.ru» («ЭР-телеком холдинг») и российский онлайн-кинотеатр Ivi объявили о старте нового этапа взаимовыгодного сотрудничества. В результате линейка онлайн-кинотеатров, представленных на медиаплатформе «Дом.ru» Movix, будет расширена.

В ноябре 2020 г. компании начали тестировать совместную работу на базе телеприставки Movix, и уже c апреля 2021 г. клиенты «Дом.ru» могут воспользоваться преимуществами онлайн-кинотеатра Ivi во всех городах присутствия оператора.

Партнерство с Ivi открывает доступ к обширной библиотеке контента по модели SVoD (Subscription Video on Demand). Для абонентов «Дом.ru» будет доступно более 100 тыс. единиц контента: отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, мультфильмы, шоу. Партнерство будет строиться по схеме распределения доли от выучки (revenue share). В дальнейшем каталог фильмов и программ будет расширяться за счет интеграции новых библиотек других правообладателей.

«Более 30% клиентов «Дом.ru» смотрят фильмы, сериалы, шоу в онлайн-кинотеатрах. За последние два года их доля удвоилась. Опираясь на собственную аналитику, мы приняли решение расширить возможности телесмотрения и запустили совместное предложение «Засмотрись», с Ivi в том числе. Теперь нашим клиентам доступно огромное количество самого разнообразного контента, включая оригинальный контент наших партнеров. При этом наши пользователи смогут сэкономить до 40% на услугах телевидения», ─ отметил директор по цифровым продуктам «ЭР-телеком холдинга» Игорь Соколов.

«Мы очень рады старту столь масштабного сотрудничества с «Дом.ru». Подключение сервисов Ivi стало максимально простым, а оплата с личного счета сделала клиентский путь максимально удобным. Ivi ─ это крупнейший каталог лицензионного контента в России. У нас запущена уникальная система рекомендаций, формирующая подборки фильмов и сериалов в соответствии с предпочтениями пользователей. Это делает поиск контента простым, удобным и очень быстрым. У клиентов «Дом.ru» теперь появилась возможность сполна ощутить все преимущества нашего сервиса», ─ сказал коммерческий директор Ivi Юрий Смагаринский.

Подключить пакет «Засмотрись» с подпиской на Ivi можно также и на новой цифровой ТВ-приставке Movix Pro Voice. Данное устройство обладает голосовым поиском и работает под управлением ОС Android, что позволяет загружать различные приложения и запускать их на экране телевизора.

Для клиентов «Дом.ru» приставка Movix предоставляется в льготную рассрочку на 36 месяцев, стоимость платежа включена в стоимость тарифа.