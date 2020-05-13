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Мобильные приложения «Дом.ru» появились в магазине Huawei Appgallery

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Телеком-оператор «Дом.ru» добавил свои мобильные приложения «Мой Дом.ru» и «Дом.ru Movix» в магазин приложений Appgallery компании Huawei. Теперь пользователи современных моделей смартфонов Huawei и Honor могут управлять телеком-услугами и смотреть цифровое ТВ в любое время и в любом месте, нужен только доступ в интернет.

По различным оценкам, производитель смартфонов Huawei и Honor занимает более трети рынка мобильных устройств России. За месяц сотрудничества 40% всех скачиваний «Дом.ru Movix» пришлось на Appgallery. Мобильные приложения сейчас особенно актуальны и востребованы. Когда вся семья дома, каждый может смотреть то, что хочет, а также быстро и бесконтактно решать возникающие вопросы и управлять телеком-услугами.

«Мой Дом.ru» позволяет оплачивать услуги, активировать подарки, управлять несколькими договорами одновременно, подключить обещанный платеж, пакеты каналов, скоростные бонусы или поменять тарифный план. В онлайн-чате с техническими специалистами компании получить помощь и ответы на свои вопросы.

В приложении «Дом.ru Movix» можно наслаждаться фильмами, сериалами, а также смотреть ТВ-каналы онлайн и в течение нескольких дней после эфира с услугой «Управляй просмотром». Просмотр спортивного матча или кино, начатый на телевизоре, можно продолжить на мобильном устройстве, а можно на разных устройствах смотреть разные программы.

«Каждый восьмой клиент компании активно использует наши мобильные решения. С ними комфортно, быстро и удобно. Благодаря сотрудничеству с компанией Huawei, одним из лидеров рынка мобильных устройств России, мы стали еще ближе к нашей главной цели – доставлять в дома инновационные цифровые услуги и предоставлять современный качественный сервис в любой точке контакта», – отметил Андрей Чазов, директор по продуктам b2c «Дом.ru».

«Мы всегда стремимся предоставить нашим пользователям лучший опыт взаимодействия с устройствами в каждом сценарии, поэтому Huawei активно развивает не только экосистемные решения двух собственных брендов, но и сотрудничество с сервисами партнеров. Сегодня люди по всему миру остаются дома, чтобы обезопасить себя и близких, им как никогда требуется высокая скорость подключения к интернету и качественные сервисы для досуга. Аудитория магазина приложений Appgallery составляет более 400 млн пользователей устройств Huawei и Honor по всему миру. Сотрудничество с "Дом.ru" откроет им доступ к разнообразному развлекательному контенту и новый уровень экосистемных решений для обеспечения комфортной, технологичной и полностью подключенной жизни в цифровой реальности», – сказал Тони Ран, директор Huawei Consumer Business Group в России.

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