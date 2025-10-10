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Morion Digital Морион Диджитал технопарк
СОБЫТИЯ
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Morion Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Ягафаров Оскар 2 2
|Хрулев Сергей 2 1
|Ракшин Виктор 1 1
|Багатурия Вахтанг 2 1
|Путин Владимир 3441 1
|Никитин Игорь 23 1
|Греф Герман 484 1
|Кузяев Андрей 72 1
|Реймер Денис 54 1
|Фролов Антон 28 1
|Перминова Светлана 51 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
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