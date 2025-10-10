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Morion Digital Морион Диджитал технопарк

Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.10.2025 В Перми открыт первый набор в «Школу 21» 2
20.06.2025 Пермяки будут бесплатно изучать цифровые технологии 2
15.04.2025 Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России 2
10.02.2025 В жилом районе ALIA впервые будет интегрирован модуль автоматического распознавания госномеров на базе Ujin 1
10.10.2024 Компания «Веб Разработка» выполнит разработку интеграции для партнеров Ujin 1
17.11.2021 Бум искусственного интеллекта в России: более 200 проектов соревновались на конкурсе «Умник» 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Morion Digital и организации, системы, технологии, персоны:

RUBEZH - ООО «РУБЕЖ» 11 3
RVi Group - Эрвиай Групп 9 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 2
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 2
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Умник 36 1
ЭР-Телеком Холдинг - Брянские кабельные сети - Стом и К - Брянск Связь Телеком - Брянск Связь-ТВ 3 1
Samsung Electronics 10974 1
Ростелеком 10829 1
LG Electronics 3722 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 1
Actility 5 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Genetec 10 1
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 29 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Морион 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Asterus - Астерус 4 1
Администрация Перми 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3591 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 5
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4548 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 2
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1562 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1182 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6428 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12636 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1741 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 76 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 617 1
MasterCard Maestro 158 1
Qsoft - amoCRM 150 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
Ягафаров Оскар 2 2
Хрулев Сергей 2 1
Ракшин Виктор 1 1
Багатурия Вахтанг 2 1
Путин Владимир 3441 1
Никитин Игорь 23 1
Греф Герман 484 1
Кузяев Андрей 72 1
Реймер Денис 54 1
Фролов Антон 28 1
Перминова Светлана 51 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1664 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1765 6
Россия - РФ - Российская федерация 163984 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1398 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18895 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1194 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1417 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2501 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Россия - УФО - Свердловская область 1906 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3302 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2816 1
Россия - СФО - Новосибирск 4827 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3539 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1173 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1456 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 492 1
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1025 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5764 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 1
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Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11145 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 662 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 486 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6044 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10776 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 309 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 87 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 573 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 92 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 192 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 58 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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