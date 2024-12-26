F2P Free-to-play
F2P и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Сергей 33 5
|Кислый Виктор 13 4
|Семенов Анатолий 32 2
|Никольский Владимир 11 2
|Тумусов Федот 9 2
|Поляков Андрей 12 1
|Живица Иван 3 1
|Магурян Василий 16 1
|Котельников Родион 5 1
|Садонов Алексей 4 1
|Филиппов Аркадий 1 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Чумаков Олег 3 1
|Павлов Никита 67 1
|Демидов Михаил 133 1
|Шелехов Руслан 4 1
|Соболевский Тимофей 1 1
|Пономарева София 1 1
|Кулаков Олег 2 1
|Цветкова Татьяна 2 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Герцовский Борис 21 1
|Зотов Степан 6 1
|Мацанюк Игорь 22 1
|Мацокин Никита 3 1
|Thorley Denny - Торли Денни 2 1
|Бородин Владимир 20 1
|Васильев Сергей 51 1
|Хрулев Василий 3 1
|Шейкин Трифон 1 1
|Гурьев Егор 12 1
|Буркатовский Сергей 2 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
|Конягин Дмитрий 5 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Лысковский Александр 12 1
|Николаев Айсен 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.