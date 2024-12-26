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Индексная книга (каталог) CNews*
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F2P Free-to-play



26.12.2024 Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam 1
10.08.2023 Секреты успешных мобильных игр: от идеи до популярности 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
09.02.2023 VK Play запускает инвестиционное подразделение «VK Play инвестиции» 1
17.08.2022 Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн 1
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
30.03.2022 Объем российского рынка видеоигр достиг 177,4 млрд руб. в 2021 году 1
19.02.2022 5 самых агрессивных психологических приемов в псевдобесплатных играх 2
07.10.2021 My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ 2
27.05.2021 PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94% 2
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
18.11.2020 Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 2
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 1
04.10.2016 Хозяева МТС инвестировали в виртуальную реальность. Видео 1
29.01.2016 Wexler обновил модельный ряд планшетов А-серии 1
14.10.2015 Wexler обновила модельный ряд планшетов А-серии 1
18.09.2015 «Ростелеком» бросил вызов PlayStation и Xbox 1
14.09.2015 Alawar пошел войной на интернет-пиратов 1
26.03.2015 Halo Online - по-русски и для России 1
26.11.2014 Открыт предзаказ на "Блицкриг 3" 1
22.08.2014 Etherlords меняют суть, но не имя 1
09.06.2014 Playkey представил первый в России облачный игровой сервис 1
12.05.2014 Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
27.11.2013 Survarium. Скриншоты 1
18.09.2013 Survarium. Скриншоты 1
29.08.2013 Warface выйдет на Xbox 360 1
04.07.2013 Дата запуска MechWarrior Online 1
03.07.2013 Итоги White Nights: Mobile Games Conference 1
15.05.2013 Бесплатная русская RIFT - в июле 1
10.04.2013 Survarium - Химзавод 1
10.04.2013 Jagged Alliance Online появится в Steam 1
13.02.2013 Wargaming.net League: На старте 1
30.01.2013 Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar 1
30.01.2013 Hawken. Видео 1
29.01.2013 Wargaming идет на консоли 1
15.01.2013 Winter Nights: Mobile Games Conference уже скоро 1

Публикаций - 93, упоминаний - 99

F2P и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 12
Wargaming 151 9
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 9
Microsoft Corporation 24625 8
Google LLC 11775 7
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 6
Apple Inc 12100 5
Epic Games 154 4
Crytek 143 4
Alawar - Алавар 57 4
Sony 6544 4
Fortnite 76 3
EA - Electronic Arts 1286 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
GSC Game World 101 3
Nvidia Corp 3487 3
Adhesive Games 6 3
Samsung Electronics 10254 3
Ростелеком 9701 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Tencent 157 2
My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Бука - Buka Entertaiment 482 2
Funcom 105 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
8213 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Blizzard Entertainment 328 2
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 6 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
data.ai - App Annie 85 2
Wexler 60 2
Новый диск 956 2
Rovio Mobile 41 2
Digital Extremes 31 2
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 28 2
Panzerdog 9 1
VK - Mail.ru Group - My.com 20 1
Pixonic 21 1
МегаФон 8805 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Stearman Aircraft - Boeing Stearman 3 2
EPIC Telecom Invest 201 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
LEGO 244 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Совкомбанк Совесть 271 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Якутия Венчурная компания 2 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Верный - торговая сеть 291 1
Royal Caribbean 8 1
ISC - Internet Society of China - Интернет-общество Китая 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЭПЛ. Якутские бриллианты - Бриллианты Якутии - ЭПЛ Даймонд - EPL Diamond 4 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
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CCS Insight 22 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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