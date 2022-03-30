Объем российского рынка видеоигр достиг 177,4 млрд руб. в 2021 году

Игровой бренд My.Games оценил рост российского игрового рынка за 2021 г. По оценке компании, объем игрового рынка России увеличился на 9% за год по сравнению с 2020 г и достиг 177,4 млрд руб. Это в полтора раза больше показателя 2019 г (121,3 млрд руб). Об этом CNews сообщили представители My.Games.

Низкий рост первой половины 2021 г. был обусловлен высокой базой, заданной периодом локдауна 2020 г., в то время как во втором полугодии 2021 г. рост год к году был выражен гораздо ярче. При этом доминирующим в России остается free-to-play сегмент (84,7%). Это незначительно отличается от показателей прошлых лет — 83,3% в 2020 г. и 83,1% в 2019 г.

Самый быстрорастущий сегмент рынка за период — мобильные игры. В 2021 г. на его долю пришлось 43,1% от общего объема, в то время как в 2020 г. на мобильные игры приходилась 41,1%. Самой доходной платформой остается ПК (48,1%), затем идут мобильные игры (43,1%) и консоли (8,7%).

Мобильные игры выросли за 2021 г. на 14% до 76,5 млрд руб. По количеству загрузок самыми популярными жанрами стали гиперказуальные игры и песочницы, а по выручке — RPG и стратегии.

Объем рынка ПК-игр показал рост на 4,2% до 85,4 млрд руб. Free-to-play сегмент среди игр для ПК вырос на 7% до 68,9 млрд руб. При этом премиум-сегмент сократился на 6% из-за небольшого количества крупных релизов, отложенных в связи с пандемией.

Рынок консольных игр вырос на 8% до 15,5 млрд руб. Основной драйвер роста — проекты прошлого года и новые поколения приставок, которые постепенно проникают на рынок.

В оценку рынка входят доходы, полученные с продаж игр, игровых подписок и внутриигрового контента на ПК, игровых консолях и мобильных устройствах. В оценку рынка не входит вторичный рынок, рынок ПК кодов и внутриигровых предметов на сторонних площадках. Также в оценку рынка не входит выручка с продаж игрового железа, консолей и аксессуаров.