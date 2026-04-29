«Игромир» на «Кинопоиске»: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam

Сервис «Яндекса» с технологией облачного гейминга начал работу в приложении «Кинопоиска» для телевизоров на операционной системе YaOS X, позже «Игромир» появится на устройствах с YaOS и Android TV. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился раздел «Игромир», в котором пользователи могут играть в игры, купленные в Steam, и free-to-play хиты. Для этого достаточно привязать свой аккаунт Steam к «Игромиру» и подключить к ТВ геймпад. Использовать технологию на своём телевизоре можно и без привязки аккаунта Steam: в разделе «Игромир» внутри онлайн-кинотеатра доступны демо-версии игр «Былина» и «Северный путь», запускающиеся после авторизации в сервисе «Яндекса». На данный момент «Игромир» доступен на платформе «Кинопоиск» в приложениях для умных телевизоров, работающих на операционной системе YaOS X.

Позже раздел «Игромир» на «Кинопоиске» появится в приложениях для операционной системы YaOS, на которых работают партнерские телевизоры, включая Tuvio, Dexp, Hartens и другие. Гейминг в ТВ-приложении поддерживает геймпады Xbox, PlayStation и большинство популярных PC- и Android-совместимых контроллеров. На работу «Игромира» влияет удаленность от дата-центра – ожидаемая зона покрытия составляет около 1 тыс. км в центральной части России, в которые, например, попадают Самара, Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.

YaOS установлен на каждом пятом телевизоре, который продается в России, а общее количество проданных ТВ-устройств с операционной системой «Яндекса» превышает 5,8 млн.

Технология облачного гейминга дает возможность играть в популярные игры и громкие новинки, не покупая для этого мощный компьютер или игровую консоль. Сервис Игромир запускает игру на виртуальной машине и, как и в случае с фильмами и сериалам, передает пользователю поток с картинкой на стриминговый сервис. Но если киностриминг работает с одинаковой библиотекой для подписчика, то каждая сессия облачного гейминга уникальна для пользователя: один и тот же фильм или сериал могут одновременно смотреть сотни тысяч зрителей, а видеоигра идет для игрока по-своему в зависимости от его действий, которые во время игровой сессии передаются с геймпада на удаленный сервер. Технологией пользуются и геймеры, и те любители видеоигр, которые играют не часто и потому не покупают себе мощный компьютер, подходящий под системные требованиям современных игр.

До конца года «Игромир» появится в приложении «Кинопоиска» на телевизорах с Android TV. Чтобы начать играть, не требуется подписка «Яндекс Плюс» – облачный гейминг доступен по тарифу с почасовой оплатой. Оплачивается облачный гейминг с помощью банковских карт, выпущенных в России, а подписчики «Яндекс Плюса» могут обменять накопленные баллы на бонусные минуты.